AMLO reconoce que la trata de personas se da incluso en el gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en conferencia de prensa, que la trata de personas se da en todos los estratos sociales, incluso arriba en el gobierno, pero son casos ocultados, al tiempo de descartar que la venta de niñas en Guerrero o Oaxaca sea una práctica generalizada o de usos y costumbres.

"No se ve que, desgraciadamente, estos casos se dan en todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se da en estos casos se ocultan. ¿O tú crees que esto no se da arriba. La trata no hay arriba? Claro que sí, nada más que a mí no me corresponde hacer la investigación. Eso corresponde a todos" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO fue cuestionado sobre la venta de niñas en la montaña de Guerrero, muchas de las cuales tienen menos de 12 años.

El titular del Ejecutivo señaló que esta práctica no tiene que ver con "usos y costumbres", ya que se presenta en todas las clases sociales.

"Estos no son usos y costumbres, son cuestiones distintas. Las comunidades originarias como las comunidades indígenas, sus usos y costumbres tienen que ver con el bien, con el amor al prójimo, tienen que ver con el respeto (...)" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

"Hay estos casos que son la excepción, no la regla, no se puede generalizar, y en la concepción conservadora, pues sólo se ve la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio", agregó AMLO.

Por ello, ratificó que el Gobierno busca combatir esas prácticas en donde se afecta la dignidad de niñas y niños.

"Estamos por eso buscando una transformación, que no se quede sólo en lo material, no es sólo bienestar material, sino el bienestar del alma, es poder alentar una nueva corriente de pensamiento, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador indicó que este es un proceso que se inició en la Cuarta Transformación para que estas prácticas que lastiman a los mexicanos no vuelvan a suceder en el país.

Diversas publicaciones señalan que en la Montaña de Guerrero se pagan por las niñas de nueve años en adelante, desde 40 mil hasta 200 mil pesos, o incluso por mercancía como ganado o cartones de cerveza.

