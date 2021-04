AMLO recorre la refinería en Salamanca

La tarde de este viernes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una visita a la refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Salamanca, Guanajuato, como parte de los recorridos de supervisión que realiza a las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

"Voy a estar trabajando con los técnicos al interior de las refinerías, de Tula, Salamanca, Cadereyta y de Madero. Porque como estamos en veda electoral no puedo hacer ningún acto público. Lo mismo, si informo dónde voy, pues la gente que quiere ser escuchada, atendida y lo merece, o quiere verme, pues va a dónde estamos y ahí se hace un acto siempre, una concentración, a veces hasta mítines, entonces no se puede”, dijo en conferencia matutina de este viernes el mandatario, aunque no adelantó más detalles debido a la veda electoral.

De acuerdo a reportes locales, el Jefe del Ejecutivo llegó de manera discreta a la refinería y supervisó los trabajos de mantenimiento que se realizan en el lugar, además permaneció por dos horas hasta dejar el sitio.

Al salir algunas personas ya le esperaban para entregarles quejas o demandas, por lo que López Obrador se dio el tiempo para bajar la ventanilla y recibir los documentos y peticiones que los ciudadanos del estado le tenían para su revisión.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, escribió en sus redes que las refinerías de Tula y Salamanca requieren de mantenimiento constante, pues son activos de Pemex muy importantes que abastecen de combustibles a México, luego de acompañar al Presidente en el recorrido.