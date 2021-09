AMLO recorrió con Slim obra del Tren Maya; dice que no hay oposición a la construcción

En la conferencia de prensa matutina de este lunes seis de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que este fin de semana recorrió con Carlos Slim la obra del Tren Maya y sostuvo que la población no tiene oposición en la realización de dicha construcción.

AMLO detalló que la construcción del Tren Maya no tiene oposición, ya que la gente está contenta con esa obra que está generando empleos e impulsará la actividad económica en el sureste de México.

"Van bien las empresas, agradezco a la gente por donde pasa el tren, a los ejidatarios, pequeños propietarios porque todos nos están ayudando, no hemos tenido ningún problema, no hay oposición, la gente está a gusto, además son beneficios porque se están creando muchos empleos en toda la región". Andrés Manuel López Obrador

López Obrador reiteró que se tiene proyectado que el Tren Maya se inaugure en diciembre de 2023, por lo cual estará "presionando" a través de revisiones del avance de las obras cada dos meses.

"Toda esta obra es del pueblo de México, no hay contratación de deuda, las empresas se contratan, pero no hay ninguna asociación pública-privada, es financiamiento del presupuesto público, del dinero de todos, toda la obra que se está haciendo es obra pública, no son concesiones", apuntó.

AMLO recorre con Slim obra del Tren Maya

AMLO informó que durante el fin de semana realizó un sobrevuelo por los mil 500 kilómetros de la ruta del Tren Maya, donde estuvo acompañado del dueño de Grupo Carso, Carlos Slim, con quien "sorteó" una tormenta en Campeche.

"En Tenosique volvimos a levantar en el helicóptero, ahí se subió el ingeniero Carlos Slim, nos fuimos hacia Campeche porque de Escárcega, un poco más adelante de Campeche, le corresponde a Grupo Carso y estoy invitando a los dueños de las empresas porque esta es una obra que tenemos que hacer entre todos", informó AMLO.

"Ahí sobrevolamos este tramo y le tuvimos que 'sacar la vuelta' a una tormenta, pero son muy buenos los pilotos de las fuerzas armadas", continuó el primer mandatario.

Comentó que se están construyendo durmientes de concreto y una base de balastro, la cual se trae de la región de Los Tuxtlas, en Veracruz, también los trenes y determinando el sitio de las estaciones.

El titular del Ejecutivo Federal expuso la ruta que sobrevoló el fin de semana en Palenque, Escárcega, Tenosique, Mérida y terminó en Tulum.

AMLO manifestó que como México no hay dos en bellezas naturales y diversidad cultural, "con todo respeto para Atenas, Egipto, para otros sitios, esto es de lo mejor del mundo".

