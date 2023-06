AMLO resalta acuerdo de unidad en Morena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el acuerdo de unidad que alcanzaron en Morena para definir al coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a los comicios de 2024.

Aunque recordó que el Presidente de la República no puede hablar sobre los candidatos, “la unidad es importantísima que salgamos bien como país, como nación”.

“Es muy importante, no puedo hablar de los candidatos, ayer se acordó que el Presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de los que aspiran a ser coordinador o coordinadores de la transformación, no puedo hablar de eso, me parece, no sólo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad”, declaró.

El mandatario federal apuntó que en este proceso que realizarán en Morena “la lealtad es otro término que se debe analizar a profundidad, porque la lealtad en política a los hombres y las mujeres es relativa, no es de verdad”.

Dijo que, así como en la izquierda se han definido los criterios para el proceso interno, también la derecha debería apostar por la unidad y por un solo proyecto.

Incluso ironizó que, si el bloque conservador opta por la encuesta, no les va a cobrar derechos de autor.

“Que el bloque conservador se una, es importante, que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo.

“La búsqueda del poder por el poder, que sólo le interesen los cargos, yo quiero ser pluri, senador, presidente, no, los ideales, no le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto por lo que creen, pero si no es así es por ambición personal, es politiquería.

“Lo mismo en el flanco izquierdo, defender la transformación, que es defender al pueblo, no permitir el clasismo, el racismo, la discriminación, no permitir la corrupción, que no regresen los fueros.

“Los privilegios, que no se apueste a vivir en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, esos son ideales, son principios, el no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal apuntó que le queda un año para que ya haya presidenta o presidente electo, por lo que remarco que él se va a jubilar.

“Voy a cumplir con la tarea de dejar bien establecidas las bases para la transformación, falta, pero ya está lo principal, que es el cambio de mentalidad,”, indicó.