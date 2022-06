AMLO: Resolver los problemas de México no sólo depende de las leyes

Los problemas que enfrenta México no se resuelven sólo con las leyes, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si los problemas de un país, de México, tuvieran que ver con las leyes, no habría problema, no todo depende de las leyes, claro que nosotros vamos a seguir haciendo reformas trascendentes sin violar el marco legal".

Al referirse a la moratoria constitucional, anunciada por la coalición Va por México, López Obrador señaló que todavía tienen margen de maniobra para llevar a cabo los cambios legislativos que requiere el país, como en el caso de la reforma político-electoral, porque quienes se oponen o resisten, como los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pronto dejarán el cargo.

El Presidente cuestionó la resistencia contra los cambios como elegir de forma directa a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y acusó que hay intereses económicos detrás de esa oposición.

"¿Por qué no quieren la reforma? ¿Porque ya no van a haber plurinominales? ¿Porque ya no van a haber billullos? Porque van a seguir manteniendo un aparto que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad".