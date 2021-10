Si el pueblo dice “no”, me voy: AMLO sobre revocación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, aunque no participe el 40% del electorado, si la mayoría en la consulta de la revocación de mandato dice "no", él no continuará en el cargo.

“ No se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política . Y esa autoridad la otorga el pueblo, el poder dimana del pueblo; entonces, vamos a la consulta”, afirmó el Presidente.

Durante la conferencia matutina, el mandatario criticó que sus adversarios interpusieran un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia contra la revocación de mandato, pues, aunque se dicen demócratas, rechazan un mecanismo de democracia participativa.

"De manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta, venían diciendo que querían que yo me fuera, que iban a participar en la consulta" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Ahora buscan que los ciudadanos no participen porque le tienen miedo al pueblo, consideró López Obrador, “creen que son borregos”, pero se trata de una simulación, expresó.

La consulta sobre revocación de mandato es un proceso pacífico que permite dirimir las diferencias con el método democrático, y escuchando al pueblo, definió.

"Aquí vamos a ir dando a conocer, hasta donde lo permita el INE, cuáles son las marrullerrías de los conservadores", dijo.

Sobre el argumento de que la pregunta está mal formulada, el mandatario señaló que “ no hace falta ni siquiera leer mucho ”.

Informó que ya quedó aprobada en la Constitución la revocación de mandato y la ley reglamentaria que lo ordena, por lo que a finales de marzo de 2022 se llevará a cabo esa consulta en la cual el ciudadano votará si continúa . "No hay término medio, es sí o no, es muy sencillo", señaló.

KEFS