INE no puede limitar método de recopilación de apoyos para revocación de mandato: Senado

El Senado le corrigió la plana al Instituto Nacional Electoral (INE) y le precisó que no puede limitar la recopilación de apoyos para la revocación de mandato a través de la app, por lo que también podrán reunirse las firmas en papel.

El pleno aprobó el acuerdo unánime de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el que “llama la atención” a la autoridad electoral para que no sustituya al Poder Legislativo y aplique estrictamente la norma en la materia.

Durante la sesión, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, explicó que se trata de una actuación de “buena fe” para explicarle al INE la interpretación adecuada de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, en el que los ciudadanos solicitantes puedan elegir el método de recolección de apoyos ciudadanos que les sea más convenientes de acuerdo a las particularidades de cada población.

Los lineamientos que emitió el INE privilegiaban el uso de la aplicación telefónica para recopilar los apoyos y sólo establecía el régimen de excepción para capturarlos en papel en determinados casos.

Sin embargo, el Senado, utilizando su facultad de interpretación, precisó al instituto que no puede extralimitarse ni suplantar al Congreso.

“Espero que con este punto de acuerdo el INE pueda aceptar que no puede extralimitarse de sus funciones, es facultad del legislativo que no puede ser suplantada por ningún otro poder. Vaya que estamos conscientes de que el acuerdo no tiene la fuerza jurídica de la ley, no lo hacemos por ingenuidad, lo hacemos por un propósito jurídico de armonía, pero también podemos hacer lo otro, esperando que no haya necesidad”