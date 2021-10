AMLO responde a OMS: No se enojen, resuelvan

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que envió una carta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que solicitó que se apruebe el uso de vacunas que se han aplicado masivamente demostrando en los hechos su eficacia y seguridad, además le pidió no enojarse y resolver.

AMLO planteó: “no se deberían enojar, deberían apurarse y resolver” la aprobación de las vacunas contra la COVID-19 que aún no han sido validadas.

" Es increíble que la OMS no autorice; es trabajo de ellos . Es increíble que se estén aplicando vacunas masivamente y que no tengan reconocimiento", consideró el mandatario.

Durante la conferencia matutina, López Obrador señaló que desde hace seis meses le ha pedido a la OMS que autorice las vacunas que se han aplicado por millones en México y en otras partes del mundo.

"Cuánto tiempo les lleva para otorgar el registro o no otorgarlo. La gente necesita tener el certificado de vacunación porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos ", apuntó el Presidente de México.

"¿Qué no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica o contra un país, y decir 'esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos o pruebas y no lo han hecho?, ¿por qué se quedan callados? ¿Qué es muy fácil decir es que no me mandan la información que les estoy solicitando?'”, cuestionó.

Acusó a la OMS de desidia en este tipo de cuestiones, y apuntó que “en todos lados hay burocracia, son elefantes reumáticos, hay que estarlos empujando”.

Sobre el reconocimiento que hizo la Organización Panamericana de la Salud a la estrategia implementada por México para atender la pandemia, el mandatario agradeció al personal de salud que no hizo "un sólo paro", y a los gobiernos de Rusia, China y Estados Unidos que apoyaron al país.

KEFS