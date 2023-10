AMLO reta a ministros a que salgan a manifestarse por extinción de fideicomisos del PJ

Ante el paro y las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a pasar nada y que incluso “salimos ganando” y retó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que salgan a las calles a defender sus privilegios.

“Me gustaría que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios, fuera máscaras, además, sirve que les da el sol”, aseveró.

#ConferenciaPresidente | Jueves 19 de octubre de 2023. https://t.co/s4PfTCXrDF — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 19, 2023

Durante la conferencia de prensa mañanera, insistió en que los trabajadores del Poder Judicial están siendo manipulados por “los de arriba” y les dio su palabra para garantizarles que no van a salir perjudicados: “Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada”.

“No pasa nada (con el paro y las movilizaciones), la verdad, no exagero, hasta salimos ganando, porque sólo están ahí para liberar a delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco. No imparten justicia, son empleados de las minorías…

“Parece que va a ser gravísimo que se vayan a una huelga, en qué ayudan al pueblo, al contrario, cada 15 días el jueves damos a conocer cómo entregan amparos a delincuentes, cómo descongelan las cuentas de corruptos”, manifestó AMLO.

Incluso mencionó, como ejemplo, el caso de Juan Collado e ironizó que no va a poder salir por la huelga de los trabajadores del Poder Judicial: “Ahorita tenemos casos como el señor Collado, hay que estar pendiente, y así muchos otros, pero como van a estar de huelga, lo lamento por el señor Collado, pero no va a poder salir, porque en una de esas sí lo liberan”.

Dijo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tan protegen a delincuentes de cuello blanco que, afirmó, tienen trabajando a personas cercanas a Genaro García Luna: “Protegen a delincuentes de cuello blanco, son los principales protectores de García Luna, es más, ahí trabajan gentes de García Luna, el ayudante, el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia era el brazo derecho de García Luna”, declaró.

Por ello, se pronunció porque en el Senado no se le hagan cambios a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados para concretar la consolidación de 13 de los 14 fideicomisos y pidió que en el presupuesto para 2024 se etiquete que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial sean para otorgar dos mil becas para niños de educación básica.

El titular del Ejecutivo federal puntualizó que los fideicomisos del Poder Judicial no tienen nada que ver con los que se han conformado para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque éstos son para obra pública y los primeros, acusó, son para privilegios de la élite del Poder Judicial.

Ante el amparo del ministro en retiro José Ramón Cossío para frenar la extinción de los fideicomisos, subrayó que es la defensa de sus privilegios e incluso retomó la anécdota sobre un ministro que se hizo una cirugía plástica y su esposa pidió que le dejaran “la naricita como la de (Enrique) Peña Nieto, con cargo al erario”.

López Obrador afirmó que el Poder Judicial formó parte de una “moneda de cambio”, entre el PAN y el PRI, durante el gobierno de Carlos Salinas: “De ese acuerdo se deriva que el PRI le entregó el Poder Judicial al PAN, como moneda de cambio, para que se llevaran a cabo todas las modificaciones a la Constitución, en beneficio de quienes se dedicaron a saquear a México”.