AMLO se reúne con la senadora Ifigenia Martínez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió en Palacio Nacional a la senadora Ifigenia Martínez, quien recientemente fue reconocida con la medalla Belisario Domínguez.

Es un enorme gusto platicar con la maestra Ifigenia Martínez, exdirectora de la Facultad de Economía de la UNAM, fundadora de la corriente democrática, senadora y condecorada merecidamente con la medalla Belisario Domínguez Andrés Manuel López Obradsor, Presidente de México

Luego de que la senadora Lilly Téllez advirtió que “le haría frente”, el mandatario expresó que, aunque le da tristeza no poder acompañar a la senadora a recibir la presea, no asistirá al Senado de la República para no exponer la investidura presidencial.

La senadora es la primera mexicana en obtener un posgrado en Economía en la Universidad de Harvard, fue reconocida con el Premio Nacional de Economía 1960; en 1966 encabezó la Oficina de la Presidencia de la República como Jefa Económica y, en ese mismo año, la condecoraron como “Mujer del Año”.

A lo largo de su trayectoria, dirigió la Facultad de Economía de la UNAM, integró el consejo consultivo inicial de UNICEF, México; fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y se desempeñó como diputada federal, así como senadora de la República, cargo que desempeña actualmente.

RFH