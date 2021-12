Revocación de mandato se realizará de una forma o de otra: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta de revocación de mandato se hará "de una forma o de otra" y recalcó que en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) decidiera no realizarla se podría activar un “Plan B” donde participen encuestadoras.

El mandatario sostuvo que ante la posibilidad de que el órgano electoral decidiera no realizar la consulta, se podría llevar a cabo un “plan B” en el que participe la ciudadanía y algunas encuestadoras.

Consideró que el ejercicio podría llevarse a cabo vía telefónica y en algunas partes con visitas a domicilio, sin que ello quitara mucho tiempo a los ciudadanos.

Al responder a la prensa sobre cuáles serían las recomendaciones que haría a los consejeros electorales del INE para el próximo año, López Obrador destacó que les pediría ser verdaderos jueces, imparciales y que respeten al pueblo para que no actúen como lo hicieron en las pasadas elecciones de Guerrero y Michoacán.

Que no tomen partido con nadie por mucha fobia que tengan hacia los partidos, hacia el Presidente, que actúen con rectitud, no son cosas inalcanzables, y no habrá ningún problema