AMLO señala que no habrá veto presidencial a Reforma Electoral: "es intrascendente"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador da marcha atrás y asegura que no vetará la Reforma Electoral que se discute en el Congreso; la decisión final la dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

"No, si yo veto ahora imagínense, me van a tachar de dictador", señaló como causa para evitar ejercer su decisión de veto.

López Obrador había prometido que los temas que no estaban en su iniciativa original debían retirarse o aplicaría el veto, entre ellos la disminución del porcentaje que deben alcanzar los partidos políticos para mantener el registro y ahora con el "guardadito" para utilizar remanentes de una elección en otra aumentando su gasto, pero dijo que ya no la frenará porque no es "importante".

El Presidente señaló que este tema terminará en la SCJN, por lo que deberán esperar la resolución judicial.

"De todas maneras lo voy a ver, pero es un asunto la verdad intrascendente, solo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una democracia dorada del INE y otros organismos, que le cuestan mucho al pueblo, le cuestan mucho mantenerlos", dijo el mandatario.

Agregó que el Intituto Nacional Electoral (INE) es un organismo mantenido y bueno para nada.

" Son organismos mantenido y bueno para nada, lo cierto es que en el fondo la democracia ya es una realidad en el país. Estoy contentísimo y el (veto) con los ministros sí, pero lo voy a usar para cosas que considere más importantes", reiteró el mandatario.

Síguenos también en Google News

FBPT