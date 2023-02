AMLO anuncia campaña intensa para evitar el consumo de drogas

El Gobierno Federal prepara una agresiva campaña de difusión sobre los riesgos que representa el consumo de drogas, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que serán imágenes fuertes , pero que evidencian la descomposición que padecen quienes son atrapados por las drogas, principalmente las químicas.

“ Una campaña para inhibir el consumo de drogas sobre todo de las químicas –¿cuál es la situación en México?-, es muy grave (...) nosotros tenemos protección con todo respeto, a nosotros nos protegen mucho nuestras culturas y nuestras tradiciones, la forma en como actuamos familiarmente, un baluarte que nos protege es la familia”, consideró el Presidente.

Agregó que la violencia que vive el país, no es proporcional al número de víctimas por el consumo excesivo de este tipo de drogas.

La campaña gubernamental será igual de intensa a la de los productos como papas y refrescos que han sido exitosas y que permiten su consumo masivo, aunque reconoció que el mensaje probablemente no les gustará a muchos.

“Así como ¡toma coca cola! y ¡come Sabritas!, así con esa intensidad, es ¡cuídate del consumo de drogas! no les va a gustar a muchos, pero les vamos a estar diciendo mira las pastillas las hacen en estas cocinas y usan ácido muriático para hacerlas, no vamos a estar copiando eso; ya incluso hubo reclamos, pero no vamos a pedir permiso”, advirtió López Obrador.

Señaló que ya están realizando los estudios y análisis de los gustos y consumo de jóvenes para atacar en esos espacios, aunque tendrá que comprar tiempos publicitarios dijo que con tal de salvarlos, no habrá restricciones presupuestales.

