AMLO será vacunado este martes; "no hay que temer", dice a adultos mayores

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de la República informó que este martes será vacunado contra el COVID-19, en el marco de la conferencia matutina en Palacio Nacional, con el propósito de mandar un mensaje a los adultos mayores que están temerosos de recibir la dosis.

Hay un porcentaje menor de adultos mayores que no quiere vacunarse, que tiene alguna preocupación. Nosotros hemos dicho que somos libres y respetamos la decisión de todos, no es obligatorio, pero es importante que nos protejamos y que se sepa que no hay riesgos, enfatizó AMLO.