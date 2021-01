AMLO: No seré dirigente eterno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este sábado que no será un dirigente eterno, ya que al terminar su sexenio habrá dicho “misión cumplida” y “no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”.

“Por eso me dicen algunos: ‘¿por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso? Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo; yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo no reelección, voy a terminar a finales de septiembre de 2024 y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”, refirió esta tarde.

En gira por la comunidad de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, el Jefe del Ejecutivo mexicano aseveró que se debe entregar la estafeta a las nuevas generaciones para que continúen con el proceso de transformación del país.

“Ya nosotros ya estamos haciendo lo que nos corresponde, y hay que entregar la estafeta a las nuevas generaciones, hay que pensar en el relevo generacional, por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad del movimiento de transformación.

"Es decir, que se siga luchando por la justicia y la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permitan los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana”.

López Obrador aseveró que no será un dirigente permanente.

De igual forma reiteró que “toca madera” para que no regresen a gobernar los que estaban dedicados a saquear, a robar y no les importaba el pueblo.

Sin embargo, dijo se debe actuar de manera precavida y acelerar la transformación.

Señaló que en el movimiento hay gente buena, hombres y mujeres que le darán continuidad a la lucha.

