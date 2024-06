AMLO y Sheinbaum visitarán Durango, Coahuila y Tamaulipas este fin de semana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que este fin de semana acudirá junto con la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum, a varias regiones de los estados de Durango, Coahuila y Tamaulipas para encabezar reuniones informativas sobre temas de salud, bienestar, minería, aduana, entre otros.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO precisó que viajarán separados y en las entidades federativas se encontrarán para llevar a cabo actos abiertos a la ciudadanía, de acuerdo a lo que establezcan entre sus equipos de la Ayudantía.

“Vamos a hablar de reuniones informativas, y a nosotros nos ayuda mucho, a la presidenta electa y al Presidente constitucional para ir viendo lo de la transición, sobre los proyectos, lo que se ha hecho, está en proceso, hace falta. Tiene varios temas a tratar, salud, bienestar, minería, aduana”, explicó AMLO.

AMLO refirió que se acordó viajar este fin de semana al norte del país, donde “está su equipo, ella, viendo la agenda y nos va a dar mucho gusto acompañarle. Vamos a visitar algunas regiones de estos tres estados”.

Las reuniones, ratificó, serán abiertas y “vamos a buscar la forma de que nos ayude la gente en la organización, que nos ayuden para que podamos hablar con todos, de manera organizada, que podamos informarles”.

AMLO recordó que los viajes serán de forma separada; él en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, y Sheinbaum Pardo en vuelos comerciales, pero “nos vamos a estar reuniendo constantemente y a estar platicando en trayectos. Todavía están viendo los equipos de las ayudantías cómo lo vamos a hacer, pero sí hay eso”.

“Mucha gente no quiere que me vaya”, aseguró AMLO, quien con memes del “diablito de Derbez” se burló de sus adversarios a los que, dijo, ya les urge que termine su sexenio; afirmó que sí se retirará de la vida política del país.

Luego de pedir al equipo de comunicación social que mostraran en la pantalla el meme del “diablito de las travesuras” y él donde le aconseja: “Ahora diles que te vas a reelegir”, AMLO aclaró que no quiere que se malinterprete porque se irá satisfecho por lo logrado en su administración.

Me da mucha risa que mis adversarios quieren que me vaya. Mucha gente no quiere que me vaya, así es la vida, pero no quiero que se vaya a mal interpretar. Yo me voy, me voy muy satisfecho, se cierra un ciclo. Sostengo que no hay que tenerle apego ni al dinero, ni al poder, aunque no estén tocando la puerta, no hay que abrirles. Ya cierro un ciclo, me voy muy contento