Nos hemos dedicado a servir al pueblo, dice

AMLO sostiene que 4T no ha lastimado ni a los magnates; rechaza críticas de Claudio X. González AMLO asegura que a los magnates no se les han expropiado bienes, no se les persigue...; señala que junto con Claudio X. González, unos 20 o 30 millones de mexicanos tienen un pensamiento conservador