AMLO supervisará avances del Tren Maya este viernes; en julio comenzarán pruebas

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este viernes realizará una gira para supervisar los avances del Tren Maya, porque dijo que obra y orden no supervisada, “no sirve para nada”.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, apuntó que en julio tendrán el primer tren y estará terminada la vía principal del tramo de Cancún a Valladolid, por lo que comenzarán a hacer las pruebas, debido a que mantiene la meta de inaugurarlo en diciembre de este año.

leer más Gobierno de AMLO expropia 119 hectáreas en Quintana Roo para Tramo 7 de Tren Maya

“Hoy vamos a hacer una gira para supervisar los avances del Tren Maya, que queremos inaugurar en diciembre; ya van a empezar las pruebas en un tramo de Cancún a Valladolid, ya para julio está el primer tren allá y en julio va a estar confinada, terminada ya la vía principal; son dos vías identificadas, primero vamos a probar manualmente y luego ya se va a automatizar con todo un sistema ferroviario de primer orden”, comentó.

El mandatario federal dijo que están trabajando tres turnos en el desarrollo del Tren Maya y reconoció que, aunque es lamentable el tema de la ola de calor, esto ha ayudado para que siga la construcción y que no se frene a causa de las lluvias.

“Hay que estar ahí, porque ya saben que obra no supervisada no avanza y orden dada no supervisada no sirve para nada ”, expresó.

Síguenos en Google News.

AM