Coche-bomba se activó a distancia

DAÑOS ocasionados por la explosión del vehículo el pasado 6 de diciembre.

EL COCHE-BOMBA que explotó el pasado 6 de diciembre frente al edificio de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, fue activado de manera remota, a través de un control, informó ayer el fiscal estatal, Carlos Torres.

Indicó que la Fiscalía del Estado trabaja para identificar a las personas que activaron el artefacto, que provocó la muerte de cinco personas e hirió a otras cinco.

“Ya tenemos ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo”, dijo Torres.

Además, señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el grupo presuntamente vinculado con el ataque: “Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo ser un grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana”.

La huella del CJNG en Coahuayana es inminente, de acuerdo con las autoridades, ya que el territorio cuenta con más de siete mil hectáreas de plantaciones, utilizadas sobre todo para la producción de plátanos, una extensión cercada por los grupos criminales: primero fue por los Caballeros Templarios y en los últimos años, ha sido el CJNG.

El estallido del coche-bomba se produjo a plena luz del día, en el centro de Coahuayana. Horas después, la Fiscalía General de la República confirmó que el conductor de la camioneta falleció junto a otras dos personas que estaban en un hospital regional. La onda expansiva dañó al centro médico y también a viviendas, vehículos particulares y comercios cercanos.