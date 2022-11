AMLO visita la tumba de sus padres y de su primera esposa por el Día de Muertos

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó ayer a Villahermosa, Tabasco, a visitar a sus difuntos a propósito de las festividades del Día de Muertos.

El mandatario visitó las tumbas de su padre, Andrés López, y de su madre, Manuela Obrador. Asimismo, López Obrador llevó un ramo de flores a la sepultura de su primera esposa, Rocío Beltrán Medina, madre de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, los hijos mayores del Presidente.

El jefe del Ejecutivo viajó a su tierra natal acompañado de su hijo menor, Jesús Ernesto, con quien fue grabado frente a los mausoleos de sus seres queridos por algunos lugareños, quienes difundieron los videos a través de redes sociales.

Durante su visita al panteón central del municipio de Villahermosa, el Presidente recibió peticiones de personas que ya lo esperaban en el lugar, pues en la conferencia mañanera del martes 1 de noviembre anunció su visita con motivo del Día de Muertos:

Voy a ir a Tabasco y a Palenque… porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy, pero es bueno. Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México