Va AN en Chihuahua con Maru Campos

María Eugenia Campos se convierte en la virtual candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, luego del cómputo preliminar de las actas de votación.

Mariana de Lachica, presidenta de la Comisión de Organización Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, reconoció que fue una jornada que se desarrolló en tranquilidad y “estamos aquí para dar los resultados preliminares de la jornada cívica que vivió Acción Nacional, tenemos con 55 actas en nuestro poder, de 71 totales,­ 90 por ciento completadas, hay una tendencia irreversible en favor de nuestra candidata a gobernadora, María Eugenia Campos Galván”.

La alcaldesa de la capital, Chihuahua, agradeció a su contrincante, Gustavo Madero, que haya aceptado que los resultados no le favorecen.

“Muchas gracias a todos los panistas por su entusiasmo y participación en esta gran jornada. Mi reconocimiento a Gustavo Madero por su ánimo democrático al reconocer los resultados. Con unidad en el PAN somos fuertes y juntos le daremos a Chihuahua el mejor futuro posible”, escribió la panista en su cuenta de Twiiter.

En un mensaje en su cuenta de Facebook, el senador con licencia, Madero Muñoz, reconoció que no ganó en la contienda interna.

“Debo reconocer que los resultados no me favorecen, estamos reconociendo, no se han terminado los cómputos, pero es difícil darle una vuelta, primero que nada, quiero decirle a toda la gente que nos apoyó, les agradezco, lo hicimos con convicción, pero no siempre suceden las cosas. En los procesos que se avecinan, en la gubernatura estaré sólo como colaborador externo, desde el Senado, la posición que tengo, ya no como candidato, pero con el interés que podamos defender las ideas, las causas”, dijo Madero Muñoz.

El senador blanquiazul dijo que al concluir el proceso y saber que los resultados preliminares no lo favorecen debe pensar hacia adelante a nuevos retos y oportunidades.

“Esperaré los resultados oficiales y como dijo Don Manuel Gómez Morin: ‘Que la derrota no paralice, sino instigue’, gracias a todos por su apoyo”, escribió en sus redes sociales.

Alrededor de cinco mil panistas acudieron a las urnas de esta contienda interna para definir al candidato del PAN al gobierno de Chihuahua, aunque los resultados oficiales se conocerán el próximo 27 de enero por la tarde, cuando concluya el cómputo de los sufragios.

Maru Campos, quien ganó la contienda, se convertirá también en la abanderada de la coalición Va por Chihuahua, que conforman junto con el PAN, el PRI y el PRD.