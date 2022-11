Analiza Gobierno traer balasto de Cuba para el Tren Maya

La construcción del Tren Maya enfrenta la dificultad de contar con balasto suficiente para el tendido de vías, reconoció este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta situación, el gobierno federal contempla traer el material de Cuba.

“Voy a comentar algo para que nos cuestionen nuestros adversarios, es muy probable que para este tramo traigamos balasto, que sí hay acá (Cienfuegos, Cuba) por transporte marítimo –¿a Calica?- no, ese sería ideal, pero está clausurado porque tiene la profundidad, pero no hay buenas relaciones.

"Puede ser progreso, hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos, no tiene calado suficiente, estamos buscando, lo que estamos viendo es si logramos un acuerdo también con Belice para meterlo por allí”, dijo el mandatario.

Recordó que el soporte pétreo requiere especificaciones especiales por lo que no cualquier material puede ser adquirido.

“Todo ese balasto pasa por un análisis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tan es así que no se puede llevar balasto si no es de los Tuxtla, no hay que creer todo, porque siempre actúo de manera precavida, no me dejo a la primera, no, soy muy cuidadoso de eso, pues imagínense si aceptamos un balasto que no tenga las especificaciones, peligrosísimo y además porque no es cualquier vía es una vía para que se desplace un tren 160 kilómetros por hora”, advirtió.

Por ahora la mejor opción es trasladar el balasto desde la zona de los Tuxtlas en Veracruz y Texcoco, en los límites con Tamaulipas, donde se realizaron obras y sobró este tipo de grava que sí se puede utilizar en la construcción del Tren Maya, para lo que se rehabilitaron vías del tren.

“¿De dónde es que se trae? De aquí (Los Tuxtlas, Veracruz), entonces es por mar a Progreso y de Progreso se distribuye y ahora estamos arreglando la vía porque acá (Texcoco, Veracruz) precisamente por los cerros que devastaron quedó material que sí sirve, balasto en Texcoco, entonces estamos reparando esta vía que sí existe hasta Coatzacoalcos, pero de aquí a Palenque está muy mal, entonces ya iniciamos la reparación de la vía para traer balasto de aquí (Texcoco) para acá (Coatzacoalcos), entonces este balasto está sujeto a prueba, no se compra balasto o piedra de aquí (Zona de la península de Yucatán) para acá (Construcción Tren Maya)”, expuso el Presidente apoyado por un mapa de la República.

