Analizan magistrados fecha de sesión pública para decidir presidencia del TEPJF

Luego de que acordaron que la decisión sobre la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se tomará al reiniciar la sesión pública que se suspendió la semana pasada, los magistrados electorales analizarán la fecha de la realización, ante la ausencia de la magistrada Janine Otálora Malassis.

El magistrado presidente Reyes Rodríguez y los tres magistrados electorales que piden su renuncia, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata, salieron ante los medios de comunicación para aclarar que no existe una crisis al interior del máximo tribunal electoral.

“Estamos trabajando, de hecho, el día de hoy celebramos una reunión con las magistraturas regionales de la Sala Especializada, programada con anticipación, estamos trabajando, desahogando todos nuestros compromisos institucionales y estamos resolviendo los asuntos que se liberan, sin citar a sesión pública están siendo revisados por nuestros respectivos equipos de trabajo y estamos trabajando.

“Estamos resolviendo y cumpliendo con nuestra función jurisdiccional, que acordamos la semana pasada poder circular nuestros asuntos jurisdiccionales para sesión pública, el viernes, lo hicimos y la sesión ordinaria que es el miércoles a las 12, estamos considerando publicar el aviso de la sesión, simplemente recibimos una invitación de los ministros (José Mario) Pardo Rebolledo y (Alberto) Pérez Dayán, de los informes de las salas de la Suprema Corte, que llevan a cabo su informe el miércoles a las 12 y les propuse (a los magistrados electorales) si podemos publicar el aviso de sesión para sesionar el miércoles, como regularmente se hace, la propuesta es sesionar a las 14:00 horas”, comentó el magistrado presidente.

Explicó que la magistrada Otálora presentó una solicitud para que esperen para celebrar la sesión hasta que regrese de su participación en la Comisión de Venecia, que tiene programada del 12 al 18 de diciembre, como representante del Estado mexicano, ya que el TEPJF tiene dicha encomienda.

Sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata señaló que todavía deben evaluar la viabilidad de esperar el regreso de la magistrada Otálora, ya que recordó que se pueden hacer sesiones vía Zoom.

“Tenemos una divergencia, que no es lo mismo, este tribunal es fuerte, hará su trabajo y lo está haciendo, tenemos una divergencia, algo en lo que no coincidimos, pero estamos aquí los cuatro platicando para tratar de resolver las diferencias”, manifestó.

En el mismo sentido se expresó la magistrada Mónica Soto, quien agradeció a Reyes Rodríguez por reunirse con ellos para hablar ante los medios de comunicación y dijo que tienen que acordar en privado los arreglos sobre el relevo.

“El Tribunal Electoral no está en crisis, la resolución de los medios de impugnación, no hay un riesgo que las diferencias internas, administrativas, orgánicas, pongan en riesgo el proceso electoral, de manera alguna, nuestras diferencias con la presidencia no tienen que ver con los votos, con la manera de votar y a la ciudadanía le puede quedar claro y pueden estar tranquilos los actores políticos y la ciudadanía y aquí las instituciones son más fuertes que las personas”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que ella no está interesada en presidir el TEPJF, como se ha mencionado, y también precisó que sí se reunió con Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al igual que lo ha hecho con otros representantes de partidos, que, dijo, están preocupados por la situación al interior del Tribunal Electoral.

“Me he reunido con el diputado de Morena que salió en una foto, es el representante de Morena ante el INE y me he reunido con muchos actores políticos que me han llamado para decirme qué está pasando”, comentó.

El magistrado Felipe Fuentes aseguró que el TEPJF se mantiene fuerte, pero evitó adelantar algún acuerdo al que podrían llegar, tanto sobre la renovación de la presidencia, como respecto a las mutuas acusaciones que se hicieron entre los tres magistrados y Reyes Rodríguez.

