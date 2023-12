Reconocen magistrados decisión de Reyes Rodríguez; aseguran que TEPJF se mantendrá autónomo

Los magistrados electorales Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata celebraron la decisión de Reyes Rodríguez de mantenerse como integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y disponerse a una salida institucional al conflicto interno.

MÁS INFORMACIÓN Reyes Rodríguez no renunciará como magistrado, pero someterá permanencia en presidencia de TEPJF

A través de un comunicado, reconocieron la experiencia de Rodríguez como jurista y expresaron que valoran su permanencia y buen desempeño, particularmente ante el desarrollo del actual proceso electoral 2023-2024.

Luego de que Reyes Rodríguez anunció que someterá al pleno su continuidad como presidente de la Sala Superior, los tres magistrados electorales que buscan el relevo en la presidencia señalaron que estarán atentos para responder a la convocatoria a la sesión.

“Esperamos la convocatoria para reanudar la sesión pública que no logró concluirse el pasado 7 de diciembre para tomar una decisión que nos permita encontrar una salida institucional ante la situación que se vive actualmente en este tribunal. La magistrada y los magistrados firmantes, en apego a la autonomía de esta máxima instancia judicial, habremos de privilegiar la fortaleza de la institución, la unidad y el consenso”, manifestaron.

Expresaron que la sociedad mexicana debe tener la confianza de que cuenta con un Tribunal Electoral independiente y autónomo.

“A la sociedad le reiteramos que el TEPJF goza de plena independencia y autonomía en sus decisiones, por lo que garantizamos una absoluta estabilidad en la resolución de controversias en materia electoral, la protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos y en la impartición de justicia en nuestra materia. En ese tenor habremos de tomar la mejor decisión en beneficio de la sociedad a la cual nos debemos”, señalaron.

SCJN debe intervenir en conflicto del TEPJF, pide PRD en el Senado

El PRD en el Senado aseveró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe intervenir en el conflicto del TEPJF, para garantizar su estabilidad durante los comicios.

El senador Juan Manuel Fócil cuestionó las motivaciones de los tres magistrados electorales que piden la renuncia del presidente Reyes Rodríguez Mondragón y advirtió sobre el riesgo que representa esta situación.

“Esto es un tema muy delicado, imagínese que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien califica a las elecciones, está en un conflicto interno, no se sabe qué es lo que están peleando, hay tres magistrados de los cuatro qué hay que dicen que le perdieron su confianza al presidente, pero no dice por qué, y el presidente dice que es porque tuvo que hacer algunos ajustes a la administración y que esto ha afectado a los otros magistrados y por eso hay pleito”, comentó.

Por ello, en conferencia, dijo que es necesaria la madurez por parte de los mismos integrantes de la Sala Superior, pero también se requiere la intervención de la Suprema Corte.

“Tienen que actuar con mucha madurez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que intervenir para que podamos poner atención en este tribunal, porque vienen las elecciones, imagínense, peleándose los señores en vez de estar vigilando que las elecciones y todo lo que se presente en su jurisdicción no lo puedan atender por conflictos internos, a dónde va este país así, se supone que son los que nos tienen que garantizar, junto con el INE, que las elecciones sean legítimas, sean válidas, sean equitativas”, manifestó.

Respecto a los comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el senador del PRD por Tabasco confió en que con el nuevo presidente Adrián Alcalá se pueda cambiar la situación de este órgano.

Sin embargo, reiteró que la falta de los otros dos comisionados sigue siendo responsabilidad de la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado, porque no se han puesto de acuerdo en los nombramientos.

“Hubo una jueza que mandó un ordenamiento al Senado de la República para que se nombren ya dos comisionados del Inai que hacen falta desde hace como año y medio, dos años, y que el Senado, de manera vergonzosa, no ha querido nombrarlos, porque la mayoría del Senado son de Morena, son del Verde, del PT y si estas propuestas tienen que ser aprobado por dos terceras partes y ellos son la mayoría, no van a poder pasar si ellos no están de acuerdo”, comentó.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR