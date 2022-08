"Son meros trascendidos dolosos y falsos", sostiene

Ángel Aguirre niega participación en construcción de "verdad histórica"; "no me voy a esconder", indica Ángél Aguirre señaló que Tomás Zerón, quien fungía como titular de la Agencia de Investigación Criminal, intentó involucrarlo "a toda costa como miembro de la delincuencia organizada"; de las 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión, "no hay mención para funcionarios estatales", señaló