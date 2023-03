Va Añorve por acuerdos: “yo no amanezco ni duermo en no”

El senador Manuel Añorve se estrena estos días como coordinador de la bancada del PRI, tercera fuerza en la Cámara alta, pero que si suma los años de experiencia política de sus 13 integrantes, bien podría acumular más de un siglo.

Se trata, además, de un grupo que no siempre vota en un sentido. Un hecho que el guerrerense de 65 años anticipa que no tiene por qué cambiar. “Sería una tontería querer mandar una línea vertical como en los viejos tiempos”, apunta.

Tras un proceso de relevo que se tornó ríspido, señala que ha iniciado aproximaciones con cuatro legisladores que en ese momento no le dieron su aval.

En entrevista con La Razón, Añorve Baños se extiende cuando habla del liderazgo del dirigente nacional del PRI: “Si me vas a preguntar de Alejandro Moreno yo te lo voy a decir: es mi amigo. Yo no concibo una coordinación que no tenga comunicación con el presidente del partido”.

Además, el exdiputado local y federal y expresidente municipal de Acapulco, se muestra presto para acometer acuerdos y negociaciones. “Si me describo como opositor hay una frase que no falla: ‘yo no amanezco en no, ni duermo en no’”, sostiene.

¿En qué estado recibe a la fracción?

He sido vicecoordinador en dos legislaturas, con mi amiga Beatriz Paredes y con mi amigo Manlio Fabio Beltrones. Aquí prácticamente me toca la construcción, desde la vicecoordinación, de lo que es el bloque de contención en el Senado. En donde, digámoslo de manera coloquial, nos inauguramos con todo lo que se logró por unanimidad con la Guardia Nacional. Yo soy un coordinador que tiene muy claro que debemos buscar los consensos hacia adentro del grupo parlamentario y hacia afuera. Sí hubo un relevo de una coordinación, por mayoría, y creo que esto ya está muy anotado, en términos de cómo fue el proceso. Pero lo más importante es que yo no vengo aquí con un ánimo revanchista ni ofensivo. Al contrario, soy un político.

¿Ya pasó el problema de la sustitución?

Por mí no va a quedar. Todos son importantes en la bancada del PRI. Yo empiezo a hacer contacto con todos. Platicaré con el senador Miguel Osorio Chong, he saludado a Claudia Ruiz Massieu, he tenido contacto con Nuvia Mayorga, platiqué con Eruviel Ávila. Con los cuatro que se salieron a la hora de la votación. En ésa, nueve de 13 votaron a mi favor, pero ésa es una historia que ya quedó atrás. Lo importante es ver hacia adelante, respetar la personalidad de cada quien, porque ésta es una bancada interesante. No siempre estamos unánimemente votando en un sentido. Tenemos la libertad de votar en lo que pensamos y en lo que queremos. Y esto es lo enriquecedor y yo lo voy a seguir respetando, no tiene por qué cambiar. Sería una tontería mandar una línea vertical como en los viejos tiempos. Si el presidente del partido no lo hace, yo voy a seguir en esa continuidad. Yo estoy invitando a todos al diálogo y a seguir trabajando como lo hemos hecho en estos cuatro años y medio y respetaré las decisiones personales que tome cada quien. Ojalá sigan decidiendo estar en este gran grupo parlamentario. Y subrayo: yo le tengo mucho respeto al senador Miguel Ángel Osorio Chong. De eso que no se tenga la menor duda.

Yo conocí a algunos personajes que amanecían en no y dormían en no, y era no a todo. Por supuesto que aquí no es entrar en un debate de no, es un debate de decir veamos el cómo, el cómo sí, hasta donde se pueda, legislativamente hablando

¿Qué sentir tiene sobre lo que es hoy del Senado y sus fracciones?

Hay muy buena comunicación. Esto no quiere decir que entreguemos un cheque en blanco los que somos obviamente una oposición a la bancada que representa al gobierno y a sus aliados. Pero hay buena comunicación con Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Sasil de León, Geovanna Bañuelos, no se diga con Clemente Castañeda, con Miguel Mancera, con Julen Rementería, con Germán Martínez. Yo tengo esa facilidad no sólo de hacer amigos, sino de concretar acuerdos. Tampoco quiere decir que pueda con todos, pero te prometo que lo intento.

¿La división en la bancada de Morena es un obstáculo para los acuerdos?

Lo que percibo es que hay una lucha interna, pero confío en la madurez de los senadores y senadoras del grupo mayoritario, para que lleguen a acuerdos. También confío en Ricardo Monreal, que es un hombre avezado en la lucha y los acuerdos parlamentarios y hemos logrado, por consenso, sacar muchísimos dictámenes, con debates alargados, pero puntuales, y al final le hemos dado productos legislativos al país.

Con usted, ¿qué prevalecerá más: el PRIMor o el bloque de contención?

No va a prevalecer más que la razón. Va a prevalecer la negociación, los acuerdos por México. Hay leyendas urbanas o motes que se hacen en la opinión pública que no comparto. En mi caso: yo voté en contra del Plan B, en contra de la revocación de mandato y consulta popular cuando el Presidente quería en el 2021 aparecer en la boleta y romper los equilibrios democráticos de este país, y luego voté porque aquella se hiciera después de la elección, porque son instrumentos ciudadanos, no del Presidente en turno. Si me describo como opositor hay una frase que no falla: “yo no amanezco en no ni duermo en no”, y eso lo aprendí cuando éramos el partido mayoritario. Yo conocí a algunos personajes que amanecían en no y dormían en no, y era no a todo. Por supuesto que aquí no es entrar en un debate de no, es un debate de decir veamos el cómo, el cómo sí, hasta donde se pueda, legislativamente hablando.

Entonces no habrá un no anticipado a los puntos que la 4T impulse en el Senado…

Depende el origen. Hay asuntos que vienen muy viciados, como la iniciativa de Reforma Electoral para desaparecer al INE. Eso ni siquiera tienes manera de empezar a negociar algo, es un no rotundo. O el Plan B, que quería mover el inicio del proceso electoral de septiembre a noviembre para que las llamadas corcholatas pudieran seguir promoviéndose. Ahí no hay manera de negociar, de origen es no. Hay otros temas, como el Inai, en donde el origen es ver qué podemos construir.

El mote de PRIMor ¿es algo que le podría pesar a la hora de hacer acuerdos?

A mí no me pesa absolutamente nada. Yo voté en contra de la Reforma Energética. Y si me vas a preguntar de Alejandro Moreno, yo te lo voy a decir: es mi amigo. Yo no concibo una coordinación que no tenga comunicación con el presidente del partido porque yo, Manuel Añorve, que he sido legislador y candidato varias veces, ¿a quién le tocas la puerta?, ¿con quién te comunicas cuando tienes una aspiración política? Con el presidente del partido.

¿Cómo ve ese liderazgo?

Yo viví el proceso de Alejandro Moreno cuando, con mucha fuerza, él dijo no a la Reforma Eléctrica. Había muchas voces alrededor que decían ‘el PRIMor, Alejandro Moreno va a votar a favor’. Vi cómo se amarró los zapatos, los pantalones, salimos en conferencia de prensa en el auditorio del CEN del PRI, y dijo: ‘por acuerdo político nacional vamos a votar en contra’. Esas voces que lo criticaban no las escuché cuando le aventaron el caballo, como decimos en Guerrero, y lo denostaron, lo ofendieron, le hicieron filtraciones y él aguantó de manera firme. Y cuando votamos en contra de la Reforma Eléctrica menos las escuché. Por lo menos una para defenderlo. Y no porque necesite defensa, pero creo que hay que ser congruentes. Hay un excandidato a la Presidencia, lo digo con mucho respeto, Ricardo Anaya, que por el 5% de lo que le pasó a Alejandro Moreno se fue a vivir a Estados Unidos. Y Alejandro Moreno aguantó. Lo acusaban de haber roto la coalición Va por México, en el segundo semestre del año pasado, pero él fue factor de reconstrucción de la coalición electoral, con el apoyo de Marko Cortés y Jesús Zambrano. Hoy en el Estado de México tenemos coalición, también en Coahuila. Y ahí estamos, porque los tres partidos nos necesitamos para ser competitivos y poder recuperar espacios que perdimos en el 18 y el 21, y con la obligación de sumar a la sociedad civil y la de seguirle tocando la puerta a MC, para hacer un gran bloque opositor en la elección del 2024.