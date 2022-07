En elección de Morena, AMLO pide a ciudadanos no actuar como borregos

El político que solo busca ganar un cargo de elección a toda Costa no se puede llamar de izquierda, es una arribista, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la contienda interna de su partido para elegir al candidato presidencial.

"Y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático, no es de izquierda, el corrupto no es de izquierda, puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole no es de izquierda, ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto" fustigó el mandatario ante los reclamos que se han presentado en el partido que fundó.

Agregó que Morena es un partido maduro y debe haber una contienda sin acarreos, dijo que no deben ser como borregos e incluso emitió sonidos como válidos.

"Y no hay dedazo y los convoco a evitar ser acarreado y estén repartiendo papelito ve los 100, 200 o los que sean, toma tu tiempo a quien le ves cara de buena gente que tiene buenos sentimientos, no los hipócritas, farsantes que ya que tienen su propósito" señaló el mandatario.

El Presidente convocó a la sociedad y militantes de Morena a participar el próximo domingo en la elección de consejero al Congreso de Morena.

LRL