Para aplicar la ley “no nos tiembla la mano”

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la oposición de estar fraguando un fraude electoral y un “golpe de Estado técnico” en el momento de la calificación de los comicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió que la legislación es clara sobre lo que pueden hacer o no los funcionarios, por lo que el órgano jurisdiccional electoral no es susceptible de recibir presiones de grupos de poder y no le temblará la mano ni se doblará para sancionar a los servidores públicos que vulneren la legislación electoral, desde el nivel más bajo hasta el más alto.

En un encuentro con medios de comunicación en el contexto del Día Internacional de la Mujer, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, sin referirse directamente al titular del Ejecutivo federal y los reclamos de la oposición por su presunta intromisión en los comicios –porque recordó que no puede emitir un pronunciamiento en un caso que posiblemente llegue a su jurisdicción–, expresó que la legislación es clara sobre lo que pueden y no pueden hacer los funcionarios.

“Los pronunciamientos de todos los servidores públicos, desde el nivel más alto hasta el más bajo, están establecidos en la ley; qué pueden y qué no pueden hacer, y no diferenciar el estatus del cargo. Entonces, desde el cargo más alto hasta el cargo más bajo de servidores y servidoras públicas, es sancionado cuando se vulnera lo que está permitido en la ley”, manifestó.

Ante la pregunta respecto a si el TEPJF es susceptible de recibir órdenes por parte de algún grupo de poder, la magistrada presidenta puntualizó que nadie les dirá cómo votar o resolver los asuntos que llegan a esta instancia.

“Ni nos tiembla la mano, ni nos doblamos, porque ya tenemos 30 años todos haciendo esto, ejerciendo nuestra función de juzgadoras y de juzgadores. Así es que tengan confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acérquense a él, pregúntenos, investiguen”, manifestó.

Soto Fregoso subrayó que el Tribunal Electoral no es parte de la polarización política que hay en el contexto de las actuales campañas políticas, por lo que cualquier resolución que emitan será en apego a la Constitución y a la ley.

“El tema de la polarización política, pues es un tema que si bien pudiéramos pensar o aceptar que es parte de todos los procesos electorales, el Tribunal Electoral está ajeno a la polarización de las campañas políticas.

“El Tribunal Electoral no es un actor político, el Tribunal Electoral no está en campaña, no está buscando una candidatura y el tribunal es la última instancia, es parte de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema electoral, por supuesto, pero no podemos involucrarnos o ser parte de esa polarización”, declaró.

La magistrada presidenta recordó que, a tres décadas de su fundación, el TEPJF ha emitido la calificación de cuatro elecciones presidenciales, por lo que está más que preparado para hacer lo correspondiente con la de este año.

Expuso que, para calificar la elección presidencial, la norma establece que por lo menos haya seis integrantes del pleno de la Sala Superior y actualmente sólo hay cinco, por lo que si el Senado no hace el nombramiento faltante, entonces se tendría que designar al magistrado de una sala regional que tenga mayor antigüedad o mayor edad, en una votación por mayoría o por unanimidad de los actuales integrantes.