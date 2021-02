Con apoyos funerarios familiares saldan deudas

Ciudadanos que perdieron a sus familiares víctimas del Covid-19 reconocieron que el apoyo funerario de 11 mil 460 pesos que les ha otorgado el Gobierno federal, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha sido de gran utilidad.

Ha sido de utilidad, como para saldar deudas que adquirieron por el deceso de su familiar, señalaron.

“Me ha servido de mucho, la verdad, ya no podemos usarlo para los gastos funerarios porque ya se pagó todo desde diciembre que murió mi hermana, pero sí lo estamos usando precisamente para pagar las deudas porque fue algo inesperado y todo lo que se gastó en la cremación, la urna, los trámites, precisamente se pagó con dinero prestado”, detalló Adriana Ladino a La Razón.

Pero no todos han recibido el apoyo de manera pronta; Maribel González, hija de Alejandra Hernández quien murió contagiada del virus SARS-CoV-2 el pasado 31 de mayo de 2020, hizo el trámite los primeros días de diciembre y ya se lo rechazaron cuatro veces.

“Yo lo he intentado cuatro veces, primero me salió estatus rechazado ante falta de parentesco, llamé y me dijeron que revisarían y hasta el momento llevan más de un mes sin darme respuesta”, señaló.

“Después volví a ingresar y me decía que la CURP (Clave Única de Registro de Población) no era igual con el acta, total, esperé los cinco días y volvieron a rechazar, desde ahí llamé a todos los teléfonos y ya nadie responde”, declaró a este rotativo.

Al respecto, Miriam Bahena Barbosa, directora general de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad, del DIF Nacional, aclaró que el caso en particular ya fue revisado y se confirmaron inconsistencias en el nombre de la difunta, por lo que se le pidió a la solicitante que acuda al registro civil a solucionarlo de la manera más pronta.

Adriana Gómez, habitante del Estado de México, explicó a La Razón que a mediados de enero el trámite le fue rechazado, “pero no me había dado cuenta que el acta de defunción no estaba certificada, entonces me explicaron, hice el trámite y ya me lo dieron”.

Daniela Hernández, del estado de Veracruz, no había recibido el apoyo “porque mandé mi número de tarjeta que sólo tiene 16 dígitos y pedían 18. Luego me explicaron que era la cuenta CLABE la que debía enviar, la mandé y ya pasó”.

Bahena Barbosa recordó que, como esos casos, “todos van a ser atendidos”,

“Que no se desesperen, están los recursos y todos los casos se están atendiendo, tienen un año para hacer el trámite, sabemos que la situación de perder un familiar en un contexto como este es muy lamentable, queremos ayudar a todo mundo, es nuestro trabajo como servidores públicos hacer este esfuerzo y lo estamos haciendo”, apuntó.

El 4 de febrero La Razón dio a conocer que en sólo un par de meses, el DIF recibió 130 mil 906 solicitudes de apoyo para gastos funerarios, por parte de deudos de víctimas del Covid-19, de las cuales 58 mil 89 han sido aprobadas, 58 mil 10 rechazadas, y 14 mil 807 están en proceso.

Del total de aprobadas, 30 mil ya fueron entregadas a los familiares de las víctimas, lo que representa una inversión de 343 millones 800 mil pesos.

Desde el 2 de enero de este año, fecha en que comenzaron a dispersarse los recursos, hasta el 1 de febrero, los ciudadanos que más han pedido el apoyo provienen del Estado de México en primer lugar con 21 mil 638 solicitantes, la Ciudad de México con 19 mil 699, y Veracruz con seis mil 595.

Por el contrario, los estados con menos solicitantes son Baja California Sur con nueve peticiones, Nayarit con 730 y Colima con 745.