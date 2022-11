De no aprobarse Reforma Electoral podría apretarse el presupuesto al INE: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, de no aprobarse la Reforma Electoral, no podría aplicar cambios para elegir a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero que analiza opciones "que sí se pueden hacer con el presupuesto".

Durante su conferencia matutina de este miércoles y ante la pregunta de si buscará ahogar a los órganos, respondió que no, "si hasta Dios aprieta pero no ahorca"; sin embargo, dijo que sí se puede reducir el presupuesto "para que no haya duplicidad, evitar que decidan los partidos" y la compra del voto.

"Nosotros vamos a continuar concientizando, pero el dinero si se puede controlar, eso puede ir a la ley secundaria. Además, la compra de los votos ya está establecido en la Constitución, eso lo logramos, es delito grave, pero sí hay posibilidades de reformar la Ley Electoral para avanzar en la democracia; llamo a los mexicanos a defender la democracia" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Les recomendó a sus opositores que se informen sobre los alcances de la reforma en materia político-electoral y, en caso de que decidan volver a marchar, ahora sea una manifestación en "silencio" para evitar mostrar su ignorancia.

"Hay sectores de clase media, o 'fifis', aunque les diga uno de buena fe, 'oye infórmate', lo que menos se puede hacer para evitar el ridículo, 'modérate, cuídate'. Veía en redes que se propone que la próxima marcha a la que convoquen sea del silencio, para que no hablen porque enseñan el cobre. Es muy importante seguir educando políticamente, seguir concientizando, sobre todo pensando en los jóvenes", enfatizó el Presidente.

Además, de nueva cuenta descalificó a quienes se manifestaron en contra de la Reforma Electoral y en defensa del INE, y advirtió que se mantendrá la polémica porque es una forma de crear conciencia.

"Hay que seguir haciendo cosas, pero confiando mucho en la gente, porque la mayoría de los mexicanos es un pueblo muy politizado. Da pena cuando se ven estos casos, pero no es la regla, es la excepción; por eso ni siquiera aceptan lo de la polarización; no es una minoría, son millones de personas. Hay que seguir adelante, defendiendo la democracia de verdad. Los 'fifis' protestaban no por el INE, sino porque les molesta el que el papel relevante ahora lo tenga el pueblo y son muy clasistas y racistas", reiteró López Obrador.

