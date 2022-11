Arremete Adán Augusto López contra Lorenzo Córdova; cobró un bono por matrimonio, asegura

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de haber cobrado un bono matrimonial, lo que consideró como una vergüenza .

En sesión de preguntas en Chihuahua, el encargado de la política interior del país sostuvo que un consejero electoral cobra 350 mil pesos , mientras un maestro en Baja California Sur cobra ocho mil pesos mensuales , pero advirtió que cuentan con otras prestaciones que generan más recursos.

"Lorenzo Córdova cobró un bono en concepto de dote matrimonial, imagínense, sin vergüenza, ¿Saben cuánto gana un consejero electoral? Me da pena porque tocamos a Lorenzo Córdova, pero es la verdad, ¿Saben cuánto gana un consejero electoral? 350 mil pesos, y no le da vergüenza que un maestro en Baja California Sur esté en plantón reclamando porque gana ocho mil pesos al mes. Y ya no les hablo de los asesores y de los seguros médicos y de los viajes internacionales"