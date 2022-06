Imagen de Atizapán la afectaron las autoridades, no las víctimas de feminicidio, dice Zaldívar sobre documental Caníbal.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reviró contra el alcalde del municipio mexiquense de Atizapán, Pedro Rodríguez, quien hace unos días anunció que buscaría suspender la transmisión de la serie “Caníbal, indignación total” que lanzará el máximo tribunal el siguiente lunes.

Hace unos días, el edil cuestionó la obra producida por la Corte, al señalar que ésta perjudicará la imagen del municipio, al promover una imagen negativa de éste y que dará a entender que “los habitantes son permisivos y malas personas”.

El ministro descalificó las expresiones del presidente municipal por darse en un contexto en el que diariamente 11 mujeres son asesinadas y por privilegiar la imagen de la demarcación ante esto.

Durante 31 años esta persona mató mujeres y nadie las buscó y este funcionario público está preocupado por que no se vaya a mencionar el nombre del municipio. ¿Qué se pretende esconder?, ¿a qué se le tiene miedo?, ¿que no se sepa en qué lugar las mataron? Lo mínimo que nos merecen las mujeres es el derecho a la verdad. Entonces, ¿ya no vamos a poder decir las muertas de Juárez?, ¿los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa?, ¿entonces vamos a decir: hubo caníbal en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme?