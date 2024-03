'Atrevida pero buena decisión' de Banxico bajar tasa de interés a 11%: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “atrevimiento”, pero “buena decisión” del Banco de México (Banxico) de bajar la tasa de interés en 25 puntos base hasta 11 por ciento, lo cual pudo haber llevado a una depreciación del peso frente al dólar pero “no pasó nada”.

“Fue un atrevimiento, demostraron que son autónomos, profesionales, porque las tasas en Estados Unidos no las quieren mover y acá ya las bajan, aunque sea poco, y esto pudo llevarnos a una depreciación del peso con relación al dólar. No pasó nada, no se movió, está en 16.71 pesos por dólar”, afirmó AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera en Coatzacoalcos, Veracruz, AMLO explicó que dicha decisión de Banxico ayuda a bajar las tasas y eso significa que se puede invertir en nuestro país.

“Si la tasa ahora es 11 por ciento y era de 11.25, un poco lo que bajaron ayuda a que los empresarios inviertan, y a nosotros también nos ayuda, a todos los mexicanos en el caso de las finanzas públicas porque 70 por ciento de la deuda contratada por México está en pesos”, indicó AMLO.

#ConferenciaPresidente desde Coatzacoalcos, Veracruz | Viernes 22 de marzo de 2024.

AMLO reiteró que “fue buena decisión, no afectó, no hay que comprar dolaritos, el peso está fuerte, muy fuerte, pero es la economía en general”.

El jueves, Banxico bajó la tasa de interés en 25 puntos base hasta el 11 por ciento, el primer recorte tras un año de haber estado en el máximo nivel de su historia, y ante una moderación de la inflación en el último mes.

La decisión, que se aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra, marca la primera vez que el Banco de México modifica la tasa de interés desde el 30 de marzo de 2023.

Más adelante, AMLO dijo sentirse orgulloso de que en el caso de Veracruz alrededor de 500 mil personas salieron de la pobreza, mientras que a nivel nacional lo hicieron cinco millones en los que va de su gobierno, lo cual, remarcó, no se había visto en décadas en México.

