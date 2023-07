¡Ojo al dato! Aumenta 7.5% cifra de plagios en junio, reporta Alto al Secuestro

Las carpetas de investigación por secuestro aumentaron en el mes de junio 7.5 por ciento, respecto al mes anterior, al pasar de 80 en mayo a 86 en el mes posterior.

A pesar de ello, más víctimas bajaron 28.3 por ciento y los detenidos aumentaron 61.5 por ciento, de acuerdo al más reciente reporte de la organización Alto al Secuestro.

En lo que va de la actual administración, suman 5 mil 624 plagios, lo que representa 3.4 delitos peo día, además que en el recuento son 7 mil 954 víctimas y 6 mil 199 detenidos.

Al momento de registran al menos tres eventos masivos de secuestro; uno en Cuerámaro, Guanajuato; otro en Sonoyta, Sonora y el último en Ocozocoautla, Chiapas que en suma son 78 personas.

Al respecto, la organización destacó que a diario los medios de comunicación dan cuenta de la violencia que vive el país, lo cual, no se ve reflejado en las cifras oficiales.

En el caso de uno de los delitos que más laceran a la sociedad, como es el secuestro, “no conocemos su verdadera magnitud en la estadística oficial”, señaló en el reporte.

Alto al Secuestro busca conocer realidad de este delito

Aseveró que han buscado conocer la realidad de ese delito, por lo que sus cifras se componen tanto de los registros oficiales que les proporcionan los estados como de los registros de eventos de secuestro que cada mes localizan en medios de comunicación.

“Por ello, nuestras cifras no coinciden con las reportadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que ahí sólo encontramos una pequeña parte de lo que en realidad ocurre en el país”, agregó.

Otro motivo por el cual existe discrepancia en las cifras, es porque los estados registran los secuestros como otros tipos penales, como homicidio, robo o privación ilegal de la libertad: lo cual, ocasiona que se desconozca cuándo, dónde y quién comete el delito de secuestro.

“Datos que son fundamentales para crear políticas públicas que permitan a los tres órdenes de gobierno medir y focalizar esfuerzos para erradicar este delito”, añadió.

Dijo que es lamentable que en los estados se hayan prácticamente desmantelado las Unidades Antisecuestro, que fueron resultado de un gran esfuerzo de la sociedad civil y de buenas prácticas en los estados.

Lo anterior ha ocasionado que no haya estrategia en contra del secuestro, que las víctimas sean invisibilizadas, no tengan una atención digna y sus derechos no se lleven a la realidad y en consecuencia, la impunidad sigue creciendo.

