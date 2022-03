Autoridades analizan dejar el cubrebocas

El gabinete de salud del Gobierno de México analiza la viabilidad de dejar de usar el cubrebocas en espacios abiertos en el país, a petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo aseguró este miércoles el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, tras salir de una reunión del gabinete realizada en Palacio Nacional.

En conferencia, López Obrador fue cuestionado sobre la posibilidad de dejar de usar el cubrebocas, ante la baja incidencia de casos de Covid-19 registrados en las últimas semanas en el país.

“Hay un lineamiento que está trabajándose, pero sí nos encargaron con lo que se comprometió el Presidente”, agregó el funcionario de Salud.

López Ridaura dijo que este jueves se espera emitir un comunicado con la conclusión del grupo de expertos en salud, que analiza e implementa las políticas públicas en la materia.

De manera coincidente, en Querétaro el gobernador Mauricio Kuri González aseguró que su administración también analiza la posibilidad de eliminar la obligatoriedad del uso de cubrebocas, en espacios públicos.

Sin embargo, aclaró que será una decisión del Comité Técnico de Salud, el cual tendrá la responsabilidad de decidir sobre el tema, tomando en cuenta que en otras entidades ya se ha impulsado esta política.

“Yo soy de los que le pide al Consejo Técnico que por favor nos dejen tener lo más normal posible, si es que ya no es riesgoso. Es una decisión que no me corresponde a mí”, comentó Kuri González.

Además, en Jalisco las autoridades declararon la apertura al 100 por ciento de actividades y establecimientos, mientras que el alcalde Guadalajara, Pablo Lemus, se expresó en favor de que ya deje de ser obligatorio el uso de cubrebocas.