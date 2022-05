Autoridades minimizan violencia contra las mujeres, afirman activistas

Expertos y activistas aseguraron que las autoridades minimizan la violencia contra las mujeres, y advierten que de seguir el panorama sin protección o estrategia, los homicidios irán al alza y el panorama será de mayor impunidad en el país.

En entrevista con La Razón, la directora del colectivo, Más Sueños, Perla Acosta aseveró que los asesinatos no son cualquier cosa, ya que en México la impunidad permite que cualquier persona mate a otra sin ningún tipo de castigo.

Además, refirió, que en estos momentos, hay un mayor riesgo porque ahora matan a las activistas mujeres, que era el sector que tal vez no se había tocado, lo que demuestra que el mensaje es de total inoperancia de las autoridades.

“No sabemos que está pasando, si hay fallos en los sistemas o qué pasa, porque no es posible que en algunos casos se tengan que hacer investigaciones privadas para llegar a la verdad, porque las Fiscalías tapan o hacen sus análisis a modo y falsos. Hay una falta de interés por parte de las autoridades y la minimizan, ya que en México hay un foco rojo, pero no lo quieren ver así”, destacó.

La activista comentó que las mujeres en el país viven en un constante riesgo, y el recién homicidio de la abogada Cecilia Monzón ha generado miedo entre las organizaciones, pues ya las ponen en peligro de su actividad.

“Es muy grave lo que está pasando porque ahora nos ponen en riesgo a nosotros, urge un cambio de estrategia para proteger a las mujeres, porque de seguir así seguirá el aumento de violencia y muchos más asesinatos”, explicó.

Recientemente el país se conmocionó por los casos de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y Cecilia Monzón, mujeres halladas muertas y que hasta el momento no se han esclarecido de manera completa o clara.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en Seguridad Pública (SESNSP) detallan que en los primeros cuatro meses de 2022 se registró una disminución en el delito de feminicidio de 7 por ciento, a comparación del mismo periodo, pero de 2021, al pasar de 310 a 332 carpetas de investigación.

En tanto, la activista Frida Guerrera aseguró que los casos de homicidio que se han venido dando en las últimas semanas no deben callarse, pues desde Palacio Nacional solo se visualizan algunos y no la mayoría que ocurre en el país, además que el tema de violencia contra la mujer se olvida por falta de interés.

“En muchas ocasiones no se habla del tema y por eso la violencia contra la mujer no existe, pero por eso hay que seguir luchando porque no puede ser que el Presidente se pronuncie por un caso o dos, sino que de verdad le entren a todos”, destacó.

Frida Guerrera criticó que las personas solo se suben al tema cuando es de algún tipo de interés -como en el caso Debanhi- ya que las autoridades no tienen interés en el tema y solo se meten cuando es mediático.

“No se quien determinó o quién dijo que los homicidios comenzaron con Debanhi y Yolanda, llevamos un tema callado, pero que en estos momentos todos quieren vivir de él y al final es lo mismo de siempre, no hay nada relevante, sigue la impunidad”, dijo.

