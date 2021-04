Avanza vacunación a profes... y contagios

En cuatro de los cinco estados donde la semana pasada arrancó la jornada de vacunación contra el Covid-19 al personal docente, los contagios aumentaron hasta en 1.8 por ciento en la última quincena.

En el caso de Nayarit y Tamaulipas, el incremento hizo retroceder a ambas entidades del verde al amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal de Nayarit, del 9 al 23 de abril en la entidad sumaron 208 nuevos contagios, lo cual representa un aumento de 1.8 por ciento, cuando una quincena antes (previo a las vacaciones de Semana Santa), en el periodo entre el 19 de marzo y el 2 de abril, se registraron 148 casos nuevos.

. Gráfico: La Razón de México

En Tamaulipas, las autoridades estatales confirmaron 923 nuevos casos del virus entre el 9 y el 23 de abril; es decir, hubo un aumento de 1.7 por ciento en la última quincena en la que las medidas se relajaron por el paso al verde en el semáforo. Una quincena antes, del 19 de marzo al 2 de abril, se reportaron 763 casos nuevos.

Además del requisito de que todo el personal docente deberá estar vacunado para proceder con el retorno a clases presenciales, otro es que las entidades se encuentren en verde de riesgo bajo de contagio, lo que significa un retraso en la posibilidad de retorno para estos dos estados.

En el caso de Veracruz, con 881 nuevos casos en la última quincena, el aumento fue de 1.5 por ciento; mientras que en Coahuila el aumento fue de 1.1 unidades, con 800 casos más, al pasar de 68 mil 987 el 9 de abril a 69 mil 787 casos acumulados para el pasado 23 de abril. El último estado es Chiapas, que continúa en color verde en el semáforo, sin un incremento notable de casos.

Durante esta semana arranca la jornada de vacunación de maestros en los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca; de éstos, el único que se encuentra en verde en el semáforo epidemiológico es Jalisco, en donde las autoridades estatales informaron que será este lunes 26 de abril cuando se dé a conocer una estrategia de retorno seguro a las clases presenciales. Mientras que los estados de Nuevo León y Oaxaca, que se encontraban en semáforo verde, para esta semana también retrocedieron al amarillo.

VUELTA A AULAS, UN TEMA COMPLEJO.Teresa Monjarás Rodríguez, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que el regreso a clases presenciales luego de un año de confinamiento es un tema “complejo”, ya que se tiene que tomar en cuenta el “riesgo-beneficio” entre la necesidad de regresar a clases y el riesgo de los menores a contraer la enfermedad.

“Por un lado, tenemos a todos estos niños en condición vulnerable; por ejemplo, se ha visto un incremento de la violencia hacia los pequeños, o los casos en los que al no ir a las escuelas han tenido complicaciones no sólo en la educación, sino también en su alimentación. Pero, por otro lado, tenemos que, aunque los datos de la ONU apuntan que es bajo el porcentaje de menores infectados -8.5 por ciento de los casos-, sí existen casos de niños que han padecido Covid y la enfermedad ha sido grave, entonces no podemos descartar que puede haber este riesgo”, dijo.

En entrevista con La Razón, la especialista resaltó la importancia de preparar al personal docente y también a los niños para que el regreso sea seguro en todos los estados de la República.

“No podemos saltar el paso de preparación y eso puede llevar tiempo. A los niños les tiene que quedar muy claro cómo va a ser ese regreso, que va a ser paulatino; qué reglas deben seguir; qué indicaciones va a haber en las escuelas y a los docentes también”, destacó, al resaltar que también sería importante que los profesores tuvieran capacitación en salud mental, debido a que posiblemente muchos menores, al retornar, habrán pasado por la pérdida de familiares o que requieran una atención especializada.

“También es importante que al regresar los menores, en las primeras dos semanas se hable de lo sucedido, de cómo se sintieron durante el confinamiento, si se sienten listos para estar en este espacio físico, lo cual también dependerá de la etapa de desarrollo de los niños”, puntualizó la académica.