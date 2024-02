Ayudar a los que menos tienen fortalece otros sectores, defiende AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dispersar recursos a los que menos tienen ayuda a los demás sectores a aumentar la economía, como el de banqueros, que tan solo en 2023 recibió ganancias por 300 mil millones de pesos.

Desde Zihuatanejo, Guerrero destacó que lo que deja como legado es el humanismo mexicano, como nueva forma de gobernar, donde se combate la corrupción y se entregan los recursos a la gente de “más abajo”.

“¡Al carajo la corrupción!, ya que todo lo que ahorramos que antes se quedaba en unas cuantas manos, se destina para el bienestar de nuestros pueblos. No olvidemos que el problema del país no era la falta de presupuesto, era la corrupción. Ahora se demuestra que no hay corrupción, ni lujos, y solo así se puede; distribuir y entregar el presupuesto que es dinero del pueblo a la gente”, destacó.

Se logró reactivar la economía tras la pandemia

Acompañado por la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado mencionó que sin endeudar el país y sin gasolinazos, se reactiva la economía, pues por ello, tras la crisis de la pandemia se puso de pie el país y es ahora de los que tiene mayor crecimiento de la economía; “pues tenemos récord en varios renglones de nuestra economía, nunca en 50 años habíamos tenido una moneda tan fuerte ya que siempre el peso se devaluaba”. Explicó.

Aseveró que existe un récord en inversión extranjera, pues México es de los más bajos en desempleo “y eso no se veía desde hacía mucho”, además, desde hace mucho, dijo, no se aumentaba el salario y cuando lo había, se quedaba por debajo de la inflación, por ello, se deterioró 75 por ciento.

Pobreza se redujo en el país pese a la crisis

Recordó que antes un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, pero al legar a la administración federal alcanzaba para seis kilos, por ello, se aumentó el salario al doble y al triple en la frontera. Ahora, comentó, el salario alcanza para 12 kilos de tortillas, por ello, a pesar de la pandemia la pobreza se redujo en el país, por lo que reiteró que la política que tienen es la de destinar recursos a los de abajo.

“Somos 35 millones de familias en el país y por lo menos llega un programa del Bienestar a 32 millones, pero como se destinan recursos abajo, se beneficia la industria, el comercio y otros sectores como el de los banqueros, que están teniendo ganancias como nunca. El año pasado tuvieron ganancias por 300 mil millones de pesos”, estableció.

Dijo que los migrantes enviaron 200 millones de dólares que llegan a 12 millones de familias y eso es el nuevo modelo, el humanismo mexicano, reiteró.

Se ha privilegiado inversión en Guerrero

López Obrador hizo un recuento de acciones en el estado de Guerrero, donde se ha privilegiado la inversión en pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes de todos los niveles escolares, ayuda para personas discapacitadas, para mantenimiento en escuelas, a madres solteras, pescadores, productores del campo, así como en infraestructura en salud.

“Aquí comenzó la entrega de fertilizantes que no era para todos, pero ahora no solo es en el estado, sino en todo el país donde se entregan fertilizantes de manera gratuita y se copió de Guerrero. Hay que acompañar a los que nos dan de comer y eso no hay que olvidarlo nunca”, agregó.

