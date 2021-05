Buscan en Senado no desaforar a Mancera por accidente en L-12 del Metro

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que busca llegar a acuerdos con las otras bancadas, para evitar el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera.

El senador de Morena pidió esperar los peritajes del accidente en la Línea 12 del Metro, para que sea la autoridad correspondiente quien determine las responsabilidades del incidente.

“Estoy hablando con los grupos parlamentarios para intentar no convertir el Senado y la Permanente en una tribuna de trifulca, o en una tribuna de desencuentro profunda. Creo que los más conveniente es seguir los cauces institucionales, esperar el peritaje y no adelantar vísperas. Estoy pidiendo a los promoventes desistir de cualquier solicitud de desafuero de cualquier gente”, detalló en conferencia.

Monreal Ávila dijo que el Senado de la República no debe convertirse en una tribuna de linchamientos ni acusaciones, pues tampoco “se deben prender hogueras” para acusar a personalidades públicas, por ello dijo que no es correcto. “Estoy tratando de ver estos puntos de acuerdo y bajarlos del orden del día y esperar, no debemos hacer acusaciones a priori ya que hay un punto de acuerdo para desaforar al senador Mancera, otros para otros funcionarios y otro contra el senador de Tamaulipas. Que se proceda conforme a la ley”, estimó.

El morenista aseveró que no debe haber confrontaciones que en muchas ocasiones resultan estériles y que solo dañan al país.

Este martes la diputada María de los Ángeles Huerta de Morena propuso emitir un punto de acuerdo para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), solicitar el desafuero del exJefe de Gobierno y hoy senador, Miguel Ángel Mancera por una posible responsabilidad en el derrumbe de la Línea 12 del Metro.

Mandan a comisiones petición de renuncia de Ebrard y Sheinbaum

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó discutir como un asunto urgente un punto de acuerdo para solicitar que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard presenten su renuncia al cargo para permitir que se realicen las investigaciones sobre el colapso en la línea 12 del metro.

La propuesta presentada por el grupo parlamentario del PAN recibió 14 votos a favor y 21 en contra, por lo que se turnó a la primera Comisión de la Permanente para discutir esta iniciativa.

Los panistas recordaron que la totalidad de la construcción de la línea 12 ocurrió durante la administración de Ebrard Casaubón en el gobierno capitalino y la puesta en marcha ocurrió al final de su sexenio, a pesar de que ya mostraba “fallas evidentes”.

Acusaron que la Jefa de Gobierno capitalino incurrió en omisiones graves por no dar mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El punto de acuerdo será discutido en Comisiones de la Permanente, pero hasta ahora no han terminado de integrarse esos cuerpos de trabajo.