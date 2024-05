Por calor, aumentan afecciones estomacales

Las enfermedades gastrointestinales aumentaron 7.6 por ciento durante la primera ola de calor, sin embargo, expertos aseguran que en la segunda también puede haber un repunte de enfermedades diarreicas, luego de que se han superado varios récords de temperatura en el país.

Cifras de la Secretaría de Salud (SSa) detallan que durante la semana epidemiológica 16 (del 15 al 20 de abril) de este año, se registraron 103 mil 408 casos, mientras que la misma semana, pero de 2023, fueron 96 mil 092 casos, lo que confirma el aumento. La media semanal de 2019 a 2023 ha tenido un promedio de 82 mil 221 casos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) junto al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportaron que del 13 al 22 de abril se registró la primera ola de calor, con temperaturas de hasta 45 grados Celsius.

Federico García tuvo una fuerte infección gastrointestinal por comer en la calle hace una semana, lo que provocó una gastroenteritis que tuvo que ser tratada de inmediato, ya que se le sumó a la diabetes que padece.

. Gráfico: La Razón de México

“Comí en la calle, me eché unas gorditas y me hizo reacción a las seis horas; posteriormente mi cuadro clínico fue de evacuación y de náuseas por casi 24 horas. Comencé un martes y me controlaron hasta el miércoles, pero al acudir con el médico me canalizaron con ceftriaxona, debido a que requería un antibiótico por la gastroenteritis”, explicó.

El paciente dijo a este diario que en ese momento se sintió muy agotado, al grado que tuvo el tratamiento por siete días, por lo que no ha podido acudir a trabajar, debido a que aún se resiente de la infección, pues el doctor le mencionó que “sí fue muy delicado su caso”, ya que comer en la calle en tiempos de calor, es muy riesgoso.

Por otra parte, del 1 de enero al 20 de abril de 2024, se registraron un millón 335 mil 437 casos de enfermedades diarreicas, mientras que, en el mismo periodo, aunque del año pasado fueron un millón 219 mil 017, un alza de 9.5 por ciento.

La segunda ola de calor en México inició el 3 de mayo y termina el 11 del mismo mes, pero pese a que aún no existen cifras oficiales de enfermedades gastrointestinales, expertos aseguran que el calor es un efecto directo en dichos malestares, pues producen una descomposición más rápida de los alimentos, lo que aumenta dichos padecimientos.

Daniel Martínez Rocha, subdirector médico del Hospital General del ISSSTE en Tlaxcala explicó que existe una relación directa entre el calor, los alimentos y las enfermedades gastrointestinales.

“El incremento de calor va a acelerar la descomposición de los alimentos, incluidos todos los materiales orgánicos; pues en las últimas semanas se han reportado temperaturas muy altas que impactan directamente en las enfermedades gastrointestinales”, aseveró.

Señaló que de ninguna manera se recomienda tener cualquier alimento en la intemperie, sino bajo refrigeración; además, adelantó que por la segunda ola de calor y las altas temperaturas que están rompiendo récords a nivel nacional, “es totalmente probable que vuelvan a aumentar las enfermedades gastrointestinales”, lo que será confirmado por las autoridades de salud.

Mencionó que en esta temporada es necesario tener mucho cuidado con la conservación de los alimentos, no comer en la calle, someter los alimentos a cocción y sobre todo refrigerarlos; asimismo, solo tomar electrolitos y agua para hidratarse.