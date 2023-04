“Calvario” en Ciudad Juárez podría ser cada año: ONG

Migrantes que exigen justicia por los fallecidos en la tragedia en un centro de retención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, se sumaron a la convocatoria de la organización Ángeles Mensajeros, para realizar una representación improvisada del viacrucis en esta localidad, por lo que, ante la respuesta favorable de los participantes, podría realizarse cada año.

Así lo dio a conocer Carlos Mayorga, director de la organización, quien en entrevista con La Razón comentó que el propósito de la escenificación fue mandar un mensaje a la comunidad en general.

“Estamos totalmente en desacuerdo con las declaraciones de las autoridades municipales, estatales y federales de que entre los inmigrantes hay delincuentes y, sobre todo, nos molesta que hay un migrante que está detenido acusado de iniciar el incendio. A nosotros nos han contado los chicos que este muchacho estaba con miedo de querer salir por los tratos que estaba recibiendo”, dijo.

Durante el viacrucis que escenificaron el domingo pasado, Jesús fue representado por migrantes que han recorrido un largo camino desde sus ciudades de origen, y dijeron que cada caída representó la indiferencia y la pasividad de las autoridades.

“El mensaje es muy claro: es un mensaje de amor y que pide humanidad a las autoridades. Así como Jesús fue perseguido, estos migrantes son perseguidos y realizan un viacrucis desde sus ciudades para poder llegar a la frontera donde pretenden cruzar.

“Nos pareció una buena iniciativa hacer esto, primero, para pedir justicia por los migrantes muertos en la estación de Ciudad Juárez, y la otra, recordando la Pasión de Cristo en esta Semana Mayor”, añadió.

El fin de semana pasado, migrantes escenificaron de manera improvisada el viacrucis “Ponte en mis zapatos” en el bordo del Río Bravo, en demanda de justicia por los fallecidos en el incendio.

“Yo soy de El Salvador; vine acá con mi esposa y mi hija, porque en nuestra ciudad no hay trabajo, o si los hay, son pagos bien bajos. Hemos atravesado todo el país (México), pero nos han tratado muy mal; yo no sabía que fueran así los mexicanos; en cada lugar nos han pedido dinero, en cada lugar nos dicen que demos 20 pesos, 100, mil.

“Llegamos ya a Ciudad Juárez, sin nada, acá tenemos que buscar trabajo y cuando encontramos, lo primero es agradecer a Dios. Nos emocionó mucho participar en esta como obra de teatro, que nos hace sentir que podemos hacer algo sin que nos cobren”, comentó Efrén Macías Guillén, quien cargó la cruz unos 400 metros, luego de lo cual lloró, al recordar que “Jesús también fue perseguido”.

Para la representación no hubo una regla en particular, sólo las ganas de mostrar que “los migrantes son hombres, mujeres y niños que desean sólo una mejora en su calidad de vida, que no van a robar a nadie como se dice en muchos lugares.

“Ellos caminaron este domingo, algunos descalzos, a un lado de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, pero después de eso, otros chicos nos preguntaban si se seguirá haciendo esto, y creemos que puede crecer”, dijo Mayorga.