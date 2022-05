Cambios al modelo educativo son un “atropello” a magisterio; México necesita atender la realidad: experto

Los cambios al modelo educativo, que han generado inquietudes entre la comunidad académica, son un “atropello” al magisterio, pues además de construirse sin consultar a los docentes, no responde a las necesidades del país.

“La reforma promovida es una burla y un atropello a los maestros; no se les ha consultado, es una reforma más en las que no se les consultó lo cual contradice la promesa del Presidente de la República, de que jamás se haría una reforma sin consultar a los profesores”, dijo Gilberto Guevara Niebla, ex subsecretario de Educación y miembro del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En entrevista con La Razón , afirmó que la nueva estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es un “retroceso”, ya que no responde a las “verdaderas necesitades” para resarcir los estragos que generó la pandemia de Covid-19.

Desde su experiencia, dijo, las alternativas deberían centrarse en preparar perfiles docentes que no sólo respondan a la comunidad, sino al desarrollo tecnológico que pueda enfrentar la realidad del país.

“Lo que el sector educativo necesita es dinero y apuntar hacia los desafíos que representa realmente la revolución tecnológica; de pronto quien no mantenga las habilidades no podrá encontrar empleo. Necesitamos atender la realidad, no retóricas populistas que no son más que una réplica de la retórica presidencial”, opinó.

Además, señaló que otra apuesta de la federación debería ser un “verdadero” aumento salarial, pues la mayoría de los docentes trabajan en condiciones adversas que demandan mayores recursos económicos.

“(Los maestros) hacen un gran esfuerzo por sacar adelante a sus grupos y lo más triste es un abandono y casi desprecio que muestran las autoridades al magisterio. El aumento que se anunció es irrisorio, apenas alcanza para cubrir la tasa de inflación, no podemos tener un sector educativo fuerte con los salarios que perciben actualmente los maestros”, expuso.

Este lunes, La Razón publicó algunas de las inquietudes que docentes e investigadoras del ámbito educativo expusieron respecto al nuevo marco curricular de la SEP, en el que se proponen modificaciones al plan de estudios y la reestructuración de los grados escolares, que pasarían a integrarse como fases de aprendizaje.

FBPT