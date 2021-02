Candidatura de Félix Salgado debería replantearse: secretaria general de Morena

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que el partido no debería dudar en replantear la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, pues las acusaciones en su contra por violencia de género, podrían mermar la autoridad moral del instituto político.

“Se debe replantear la candidatura de Félix Salgado Macedonio para no mermar nuestra autoridad moral del partido que, desde mi perspectiva, ha avanzado en la discusión colectiva de una agenda feminista. Creo en transformar este país de manera profunda, un país que es tan machista, donde normalizamos la violencia, la misoginia.

"En el tema de Félix Salgado, no tendríamos que dudar como partido en que lo mejor es tomar una decisión diferente respecto a la candidatura”, puntualizó al ser entrevistada por medios de comunicación durante el foro virtual "Brigada para Leer".

La líder guinda realizó las declaraciones luego de ser cuestionada en torno a los comentarios que realizó la también morenista Paloma Saiz, en el mismo encuentro, quien calificó a Félix Salgado Macedonio como un aspirante "impresentable", que no cumple con los requisitos estatutarios para representar al partido en las elecciones para el gobierno de Guerrero.

"Félix Salgado me parece verdaderamente impresentable, me parece que está fuera de lo que norman nuestros estatutos. Hay varios artículos donde se habla de que hay que tener una trayectoria, que no se le acuse absolutamente de nada, que tenga una autoridad moral, que tenga buena fama y bueno”, dijo.

Citlalli Hernández también opinó sobre los expriístas y expanistas, quienes se sumaron a Morena para buscar una candidatura.

Dijo que se trata de individuos oportunistas que “buscan refugio en Morena, como lo hacen las ratas cuando saltan de un barco a otro”.