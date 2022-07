”No cantes victoria antes de tiempo”, responde Ignacio Mier a “Alito” tras mofa por quorum para reunión

El coordinador de la bancada de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco respondió al presidente de la Comisión de Gobernación y Población, Alejandro Moreno luego de que este se burlara de sí haber tenido quorum para la reunión.

A través de sus redes el morenista le contestó que no cantara victoria, pues aun falta camino que recorrer en la Legislatura.

“¿No que no tronabas pistolita? Vaya frase del célebre de Alejandro Moreno. Le recuerdo que lo cortés no quita lo Morena, el que tiene boca se equivoca”, el pez por su boca muere, no cantes victoria antes de tiempo, y arrieros somos y en el camino andamos", expresó.

Recordar que la bancada de Morena había amenazado días antes de no asistir a la sesión, pero Vicente Alberto Onofre Vázquez de su grupo decidió presentarse, lo que generó quorum para la sesión.

LRL