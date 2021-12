El empresario Carlos Ahumada Kurtz aseguró que por ningún motivo el gobierno del Presidente López Obrador y la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum van a lograr extraditarlo porque la causa judicial por la que lo acusan ya prescribió.

“Quiero dejar en claro que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum no va a poder extraditarme por ningún motivo y llevarme a México, vuelvo a reiterar por ningún motivo ni por más causas judiciales que inventen”, dijo en entrevista con el periodista Manuel Feregrino, en el noticiero radiofónico Por la Mañana, de Grupo Fórmula.

Reveló que tiene en su poder videos e información que comprometería a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; advirtió que los divulgará si la “persecución” en su contra no cesa.

En la entrevisa indicó que prefiere mantener el “pacto de silencio” que habría acordado con López Obrador en 2017 a través de un “mensajero” que acudió a una de sus oficinas.

“No quiero dar a conocer más videos y la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno", refirió Carlos Ahumada.

Carlos Ahumada agregó que si siguen con su “locura de perseguirlo” lo obligarán a mostrar la evidencia que tiene contra el ministerio público Jesús Alfonso Campos Torres, quien trató de sacarle dinero en reiteradas ocasiones con la condición de frenar el proceso que existía en su contra en aquel tiempo.

“Si está estre sus posibilidades de Ernestina Godoy Ramos que mande a llamar este fiscal y le pregunte en el 2018 con quien se reunió el 29 de agosto de 9:53 a 10:21 de la mañana, con quién se reunió el 28 de agosto de 16:47 a 17:00 de la tarde en el café de la plaza Indi y para qué se reunió y si el motivo de su reunión no fue mandarme a decir que si yo le ayudaba a montar un restaurante dándole dinero esta causa se terminaba”, aseveró.

Ahumada Kurtz afirmó que con argucia jurídica y rindiendo informes falso, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lograron que un juez argentino aceptara a trámite la solicitud para que lo extraditen a nuestro país, sin embargo, resaltó que es poco probable que se quede firme esa resolución.

Explicó que dicha resolución ya fue apelada por sus abogados y en febrero del próximo año se irá a la suprema corte de Argentina en la que los ministros evaluarán si procede la solicitud de extradición, lo que tardará mínimo un año en resolverse.

Además, Ahumada Kurtz señaló que en caso de que la corte de su país fallara en su contra aún puede interponer un recurso para que cese el trámite de extraditarlo.

Por ello, destacó que en lugar de estar tratando de vengarse y castigarlo por un delito que no cometió deberían estar tratando de resolver los graves problemas que enfrenta el país.

“Que cesen la sed de venganza y concéntrense en resolver los grandes problemas que tiene México, especialmente la Ciudad. Yo ya los perdoné, no les guardo rencor, por favor no he cometido ningún delito ni hace ocho años, ni hace 10 años, ni el año pasado, déjenme en paz” pidió.

