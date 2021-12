AMLO cierra filas con Cuitláhuac; Senado indagará abusos de éste

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la ley resolverá sobre el tema de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, pero pidió no descalificar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

"A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García, ahora por primera vez en bastante tiempo se tiene un gobernador honesto, integro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la confianza". Andrés Manuel López Obrador

El mandatario confío en que si las pruebas no son válidas y contundentes se tendría que desechar el recurso y dejar en libertad a José Manuel del Río.

López Obrador destacó la importancia de contextualizar los hechos y conocer los antecedentes para que la autoridad investigue y castigue con cero impunidad "como también no fabricar delitos a nadie y no escucharnos de que somos de un partido y ya por eso no nos pueden hacer nada".

Reiteró que no se debe descartar la honorabilidad del gobernador veracruzano "que, me consta, es una gente honesta, integro, y hagan una revisión, ahí se los dejo de tarea a ustedes quiénes han gobernado Veracruz y cómo lo han hecho”.

La noche de este miércoles, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa hasta por un año contra José Manuel del Río por homicidio doloso calificado tras ser señalado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como el autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, quien era candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera en los comicios del pasado 6 de junio.

Entre las reacciones, ayer el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, defendió al secretario técnico de este órgano senatorial y aseguró que las acusaciones en su contra forman parte de una persecución política de parte del gobernador de Veracruz.

Senado, por indagar abusos en Veracruz

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, anunció la creación de una comisión especial para determinar abusos de autoridad en el estado de Veracruz, tras la detención del secretario técnico de ese órgano legislativo, José Manuel del Río.

En representación de la Jucopo, Monreal Ávila rechazó “el abuso de poder, el uso selectivo de la justicia y el uso de las instituciones públicas con fines de persecución, vengan de donde vengan”.

Por ello, anunció en conferencia la creación de una comisión especial en la Cámara alta, con el objetivo de determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de derecho en Veracruz, que recabe información sobre actos arbitrarios realizados por las autoridades “que tengan privados de su libertad a ciudadanos inocentes”.

“Como este caso (de José Manuel del Río) existen otros más que surgen las inconformidades por detenciones arbitrarias”, apuntó el también coordinador de Morena en el Senado.

La comisión estará presidida por Dante Delgado (MC); los secretarios serán Eduardo Ramírez (Morena) y Julen Rementería (PAN) y la integran Beatriz Paredes (PRI), Raúl Bolaños (PVEM), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Sasil de León (PES).

Las y los coordinadores parlamentarios manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones del estado de Veracruz, con fines de persecución política

Jucopo del Senado, Pronunciamiento

Monreal también leyó un pronunciamiento a nombre de la Jucopo y confió que la próxima vez el secretario técnico pueda dar lectura como corresponde, “aunque algunos quieren verlo como muerto político, no lo van a lograr.

“Las y los coordinadores parlamentarios manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones del estado de Veracruz, con fines de persecución política”, dice el texto.

La Junta hizo un llamado para que se recomponga el Estado de derecho y las instituciones en la entidad, así como evitar la politización de la justicia, y pidió al Poder Judicial del estado que establezca los motivos de la detención y los elementos de prueba con los que cuenta contra Del Río Virgen, acusado de homicidio.

El morenista recordó que la Suprema Corte ha determinado que las órdenes de aprehensión deben ser solicitadas en audiencias ante un juez de control, por lo que la detención del funcionario de esa Cámara carece de validez.

Dante Delgado reiteró que Del Río es un preso político del Gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, por lo que desde la comisión revisarán todos los casos de abuso de poder en el estado, los cuales serán dados a conocer.

“Recuerden que dos fiscales anteriores no pudieron terminar sus encargos; uno estuvo en prisión y otro se encuentra evadido de la justicia, pero las prácticas siguen siendo las mismas”, acusó.

