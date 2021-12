Cuitláhuac García niega venganza política por detención de José Manuel del Río Virgen

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, sea una venganza política.

"No hay señalamiento u acusación de mi parte (...) En lo político el Senador es del Movimiento no tengo ningún problema, podemos tener diferencias, pero es aparte", dijo.

Cuitláhuac García detalló que la detención de José Manuel del Río Virgen fue por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado en agravio de René Tovar, el pasado 4 de julio.

El mandatario estatal aseveró que este caso "es un tema de la Fiscalía”.

Por lo anterior, rechazó lo dicho por Ricardo Monreal y bancadas de oposición en el Senado sobre que esta detención es venganza política y abuso de autoridad.

Fiscalía de Veracruz no es un brazo ejecutor: Cuitláhuac García

Cuitláhuac García apuntó que la Fiscalía General del Estado no es brazo ejecutor de nada, y tampoco su titular “anda preguntando si a este sí o a este no, en qué momento sí o no, usted dígame para ir contra fulano. A mi no me tiene porque avisar, que sea todo por el lado derecho, de procuración de justicia”.

Además, expuso que el tema fue expuesto en la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ) donde después de seis meses de investigación se corroboraron algunas pesquisas y fueron presentadas al juez, para que se otorgara una orden de aprehensión.

“La Policía Ministerial actuó, hay presunción de inocencia, mal hubiera hecho la Fiscal de no haber actuado”, manifestó en entrevista.

