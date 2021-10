Carlos Muñoz representa a la corriente de pensamiento conservador: AMLO

El pensamiento conservador viene de lejos y tiene hondas raíces en muchos sectores de la población que se sienten superiores, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la controversia generada por el conferencista Carlos Muñoz al humillar a un mesero.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Presidente opinó que las actitudes del influencer representan toda una corriente de pensamiento, por lo que cuando se refiere a Diego Fernández de Ceballos, Gabriel Quadri o Vicente Fox, no está obcecado en cuestionarlos a ellos, sino que es mucha gente la que piensa así.

El presidente López Obrador recordó el acto de discriminación contra indígenas por parte del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

También recordó los dichos de Jorge Castañeda cuando habló de Putla, Oaxaca, y lo calificó como un lugar “horroroso” y “arrabalero”.

López Obrador recordó cuando le gritaron "naco", para ejemplificar el extendido pensamiento conservador, el cual, afirma, tiene sus antecedentes desde los tiempos de Juárez.

En dónde está la mayor reserva de valores culturales, morales, espirituales: en los pueblos y las familias; no es en la academia, no es en los medios de comunicación, desde luego no es en la política, no es en las cúpulas del poder económico