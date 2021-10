Mesero reaparece y humilla a Carlos Muñoz: “¡Tomé el curso gratis y me pagaron!” (VIDEO)

Hace unos días, el conferencista Carlos Muñoz indignó al mundo luego de que se viralizó un video en el que agredió a un mesero por “no tener hambre” de éxito, ni ganas de “superarse”, por no tomar uno de sus cursos. Ahora ese joven reapareció en redes y dejó claro que él si tiene mentalidad de tiburón.

El mesero en cuestión se llama Gil Romero y subió a TikTok un video en el que reacciona a las diferentes notas que registraron las penosas declaraciones de Carlos Muñoz, a quien el Internet y los memes lo calificaron como clasista.

Estimado Carlos Muñoz (@soymastermunoz):



El mesero es EL MÁS inteligente de todos ahí: Le van a pagar. No pagó tu "curso" PENDEJÍSIMO de 60,000 VAROS y escuchó tu discurso pitero de charlatán vende humos GRATIS.



Chingan a tu madre tú y tu muy desagradable barba. pic.twitter.com/uuxcLpkJ4q — Juan Pablo Quijano (@JuanpaQuijano) October 13, 2021

“Esta persona está allá parada y no está aquí sentada porque no tiene el hambre. ¿O tienes hambre güey? ¿Por qué? Porque esta silla está vacía y aquí están las papas y los refrescos gratis y no los agarra y véanlo. Seguramente no acabó ni la primaria, güey, su mamá le pegaba de chiquito, su papá se fue por los cigarros…”, le dice Carlos Muñoz al joven.

“Ponte a tomar notas, cabrón, en lugar de hacerte pendejo ahí. Nadie ocupa bebidas ahorita. Ok. ¿No les importa que acabo de becar a un individuo verdad? ¡Denle un aplauso a este cabrón!”, agrega el conferencista tachado de clasista.

Joven mesero humilla a Carlos Muñoz

Ante ello, Gil Romero emitió unas devastadoras declaraciones que dejaron claro quién realmente tiene mente de tiburón:

“Pues bueno, este güey soy yo, el famoso mesero. Y lo único que tengo que decir a esto es de que ¡A huevo! ¡Tomé el curso gratis! Tengo mente de tiburón y me pagaron”, aseguró el joven burlándose de Carlos Muñoz.

Asimismo, Gil Romero respondió a las preguntas de sus ahora fans; uno de ellos le dijo: “ese día no sabías que ibas a ser un héroe, el que quería humillar terminó humillado”, a lo que él respondió:

“Me acuerdo bien de este día, me desperté ‘normal’, fui a mi trabajo, pero yo siempre he sido un héroe, ‘paps’. Mandilito siempre”, afirmó orgulloso.

