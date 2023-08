Tras caso Jalisco ven crisis de desapariciones

La reciente desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, prendió las alertas de seguridad en México, debido a que políticos y organizaciones urgieron un combate efectivo a los grupos del crimen organizado, dada la ola de violencia que afecta al país.

Luego de que efectivos de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco localizaron los restos de al menos cuatro cuerpos en un predio y tras la publicación en redes sociales de videos donde presuntamente se ejecuta a varios jóvenes, la indignación y preocupación no se hizo esperar, debido a que al momento no se han localizado a las personas.

Del 1 de diciembre de 2012 al 18 de agosto de 2017, se registró la desaparición de 25 mil 022 personas; mientras que, del 1 de diciembre de 2018 al 18 de agosto de 2023, suman 43 mil 935, un aumento de 75 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa o Tamaulipas, son de las más afectadas. En mujeres la edad de desaparición es de entre 15 a 24 años, mientras que, en hombres, de 20 a 29 principalmente.

José Ugalde, vocero del Movimiento por los Desaparecidos, explicó que es probable que 2023 y 2024 sean años difíciles en la desaparición de personas, debido a que cada vez es más recurrente la ausencia de estrategias que ayuden a erradicar el problema.

“Es crítico y vamos al alza, este año vamos a cerrar con una crisis aún mayor de desapariciones y estamos preocupados y dolidos, ya que no ha funcionado. A diario nos damos cuenta de lo que pasa y a las autoridades no les interesa ya que no hay estrategia. Estamos tristes, desanimados, pero debemos seguir luchando”, aseveró el activista.

Mencionó que se abrió una cloaca con la desaparición de los jóvenes, que recuerda que existe un grave problema por el secuestro y ausencia de las personas, además, criticó que las autoridades criminalicen a las víctimas al decir que “estaban en malos pasos”.

Señaló que las edades de desaparición en mujeres son porque son vulnerables a engaños y a usarlas para trabajo sexual, mientras que en hombres para ser reclutados en grupos criminales.

La vocera del Colectivo 10 de Marzo, Delia Quiroa, mencionó que la ausencia de los jóvenes recuerda y pone en “el ajo” de nueva cuenta el tema de las desapariciones, las cuales son cada vez más violentas, ya que la actuación de los grupos criminales es también cada vez más agresiva, pues ahora es más común que secuestren a la gente sin motivos aparentes.

“Se normalizó la desaparición de personas porque las autoridades lo han permitido y no combatido, por ello los criminales hacen de las suyas y las autoridades no los tocan, ya que aparte tienen mayor poder de fuego”, dijo.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, la semana pasada, fueron “posiblemente asesinados”, sin embargo, continúan las investigaciones en coordinación con el Gobierno de Jalisco, aunque aclaró que cuando se tenga más información, se informará.

El primer mandatario dejó claro que su Gobierno trabaja todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, e incluso cuestionó si los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña se levantaban diario a las cinco de la mañana para conocer cómo estaba la inseguridad.